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Giriş Tarihi: 25.3.2023

Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı’na katıldı

Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı’na katıldı
Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı. Genel Başkan Yardımcısı Bayram Sakartepe "Vatan ve milletimizin menfaatleri için Cumhur İttifakı'na katıldık" dedi. Genel Başkan Fatih Erbakan da "Bu blok ülkemize ve milletimize fayda sağlayacaktır" açıklaması yaptı. Öte yandan AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı Protokolü'nü dün YSK'ya teslim etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Dört parti de kendi logosuyla seçimlere girecek. HÜDA PAR kendi logosuyla girmeyip, bizim listelerimizde yer alacak" diye konuştu.
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Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı’na katıldı
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