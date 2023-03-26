Akıncılar Hareketi, 14 Mayıs seçimlerini manipüle etmek isteyenleri uyardı: "Ensenizdeyiz"

1975 yılında kurulan ve günümüze kadar varlığını sürdüren Akıncılar Hareketi, yeni bir oluşumla aktif hale geldi. Yeni bir icra kurulu oluşturan Akıncılar Hareketi, Milli türk Talebe Birliği(MTTB)'nin Fatih'te bulunan genel merkez binasında bir araya geldi. Akıncılar Hareketi'nin toplantısına Akıncılar Hareketi İcra Kurulu Başkanı Mehmet Şahin, HÜDA- PAR Genel Başkanı Zekariya Yapıcı, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ile Akıncılar Hareketi'nin icra kurulu üyeleri ve harekete gönül verenler katıldı. Toplantıda konuşan Akıncılar Hareketi İcra Kurulu Başkanı, Mehmet Şahin, neden yeni bir oluşuma ihtiyaç duydukları konusunda açıklamalarda bulundu.

"TÜM GÜÇLERİYLE HAREKETE GEÇTİLER"

Akıncılar Hareketi İcra Kurulu Üyesi Hasan Güneşer, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili açıklamalarda ve uyarılarda bulundu. Güneşer, "Ülkemiz son yüzyıl içinde bir yol ayrımı niteliğinde olan bu önemli günlerde Akıncılar Hareketi olarak girilmiş olan seçim dönemi için uyarılarda bulunmak istiyoruz. Ülkemizin önemli bir seçim atmosferine girdiği şu günlerde Batılı emperyalist güç odaklarının ülkemizin geleceğini kontrol etmek, kendi çıkarlarına uygun kişi ve çevrelerin önünü açmak amacıyla öteden beri değişik zaman ve mahfillerde dile getirdikleri planlarını devreye soktukları açık bir şekilde görülüyor. Bu doğrultuda 14 Mayıs seçimlerini manipüle etmek için bütün güçlerini harekete geçirdiklerini müşahede ediyoruz" dedi.

"BUNDAN VAZGEÇSİNLER"

Güneşer, "Yine bu amaç doğrultusunda Batı'dan ve ABD'den gelen siber güvenlik ekiplerinin gerek seçim öncesi gerekse seçim sonrası için sanal alemi manipüle etmek ve kaotik bir ortam oluşturmak yönünde İstanbul ve Ankara başta olmak üzere değişik merkezlerde konuşlandıkları ve faaliyete geçtiklerini biliyoruz. Bu amaçları için sinsi bir provakosyon ve manipülasyon çalışması yapıldığının altını çizerek farkında olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Tarihi misyonundan almış olduğu görev bilinciyle Akıncılar Hareketi olarak ülkemizde yapılacak olan adil seçim ortamını ve halkımızın adil tercihini manipüle etmeye yönelik sinsi provokasyon merkezlerinin her zaman peşinde ve ensesinde olduğunuzu ve olacağımızı kendilerine söylüyor ve uyarıyoruz. Bu çerçevede Akıncılar Hareketi olarak tarihsel misyonumuzla bahse konu bu emperyal güç odaklarıyla güç odaklarıyla iş tutan, ülkenizin uzun bir fetret devrinden sonra yakalamış olduğu bu tarihi fırsatı ve çıkışın önünü kesmek için bu güç odaklarının çıkarlarına uygun hareket eden ayır etmeksizin siyasi parti ve STK görünümlü kurum ve kuruluşları da bu aymazlıktan vazgeçmeye davet ediyoruz" diye konuştu.

"AKINCILAR SAHAYA DÖNDÜ"

Hasan Güneşer, "Az biraz vatan sevgisi, millet sevgisi olan hiç kimse küçük şahsı çıkarları ve menfaatleri için ülkemizin ali menfaatlerini emperyalist güçlere bu şekilde peşkeş çekemez. Çekilmesine de asla müsaade edemez. Biz Akıncılar Hareketi olarak buna asla müsaade etmeyeceğimizi ilan ediyoruz. Kıymetli halkımızı da bu noktada dikkatli ve uyanık olmaya, akıncılar Hareketi olarak bizleri takip etmeye çağırıyoruz. Tam bağımsız ve güçlü bir Türkiye için mücadele eden tüm hareketlere ve kardeş kuruluşlara ve hareketimize güç vermeye davet ediyoruz. Bütün gücümüz ve inancımızla ilan ediyoruz ki gücünü inancından, tarihindeki şanlı görev bilincinden ve milletimizden gönlünden alan Akıncılar, sahalara dönmüştür. Karanlık odakları duyuruyoruz" dedi.