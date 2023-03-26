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Giriş Tarihi: 26.3.2023

Cumhur’un önceliği depremzedeler

ZÜBEYDE YALÇIN ZÜBEYDE YALÇIN
Cumhur’un önceliği depremzedeler
AK Parti, MHP, BBP ve YRP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın YSK'ya sunduğu protokolün detayları ortaya çıktı. Protokolde, "koltuk, makam değil, ilkeler birlikteliği" olarak tanımlanan Cumhur İttifakı'nın birinci önceliği depremin yaralarını sarmak ve kalıcı konutları bir yıl içinde vatandaşlara teslim etmek. Liderlerin imzalarının bulunduğu protokolde 4 partinin kendi isim ve amblemleri ile seçime gireceklerinin altı çiziliyor. Protokolde, 15 Temmuz'a karşı milli şuurla, milli politikalarla Türkiye'nin inşasına, Ayasofya'nın ibadete açılmasına, Karabağ Zaferi'ne ve KKTC'ye vurgu yapıldı.
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Cumhur’un önceliği depremzedeler
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