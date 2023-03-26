İBB’nin yapamadığı metroyu bakanlık bitirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bakanlık tarafından yapımı devam eden 13 projede toplam 177.3 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattının inşaatının sürdüğünü belirtti. İstanbul'da yapımı tamamlanıp hizmete sunulan metro hattı uzunluğunun Pendik- Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattı ile birlikte 87.4 kilometreye ulaştığını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada şu bilgileri paylaştı:Toplam uzunluğu 95.9 kilometre olan 6 hatta İstanbul için çalışıyoruz. Şu an İstanbul'un raylı sistem ağı 259.5 kilometredir. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde bu rakam 362.8 kilometreye yükselecek. Bir başka deyişle raylı sistem ağının yüzde 50'si bakanlığımız tarafından İstanbul'a kazandırılacak.Başakşehir-Kayaşehir metro hattı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) devralındığında fiziki ilerlemesi yüzde 5 seviyesindeydi. Kısa süre içerisinde hattı test sürüşlerine hazır hale getirdik. 6.2 kilometre uzunluğundaki hattın açılmasına sayılı günler kaldı. Hattımızda Onurkent, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kayaşehir ve Başakşehir Metrokent istasyonları olmak üzere toplam 4 istasyon var. Tasarım hızı saatte 80 kilometre olan araçlar ile saatte tek yönde 70 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede. Başakşehir-Kayaşehir metro hattımızı Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'yle de buluşturacağız.Hattın işletmeye alınmasıyla birlikte kent merkezi ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında hızlı, ekonomik ve güvenli bir ulaşım imkânı olacak. Ayrıca, diğer toplu taşıma modları ile entegrasyonu sağlanacak. Günde ortalama 25 metre ilerliyor. Proje ile Metrokent İstasyonu'nda Bağcılar- Kirazlı-Başakşehir-Olimpiyatköy hattına, Kayaşehir İstasyonu'nda Halkalı - İstanbul Havalimanı Metro hattına entegre olacak. Hattın hizmete alınmasıyla; Kayaşehir - Mahmutbey arası seyahat süresi 20 dakika, Metrokent - Özgürlük Meydanı (Bakırköy) arası 29 dakika, Metrokent - İstanbul Havalimanı arası 24 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Bakırköy (Kirazlı) arası 23 dakika olacak.