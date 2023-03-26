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Giriş Tarihi: 26.3.2023

Şovmen CHP’li Erbay’a 10 bin 800 liralık dava

Ali EKEYILMAZ Ali EKEYILMAZ
Şovmen CHP’li Erbay’a 10 bin 800 liralık dava
TBMM Başkanlığı, geçen ekim ayında Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nın Meclis Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında çekiçle cep telefonunu kırarak şov yapan CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay hakkında 10 bin 800 liralık alacak davası açtı. Davanın, Meclis kürsüsüne zarar verildiği gerekçesiyle açıldığı öğrenildi.
TBMM'nin avukatı tarafından asliye hukuk mahkemesine açılan davanın dilekçesinde, Erbay'ın kürsüye zarar verdiğine, hatip kürsüsünde çekiç darbelerinden kaynaklı tahribat olduğuna dikkat çekildi.
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Şovmen CHP’li Erbay’a 10 bin 800 liralık dava
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