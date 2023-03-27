6 ay 3 ay hapis cezası almıştı! İşte Başsavcı Nurettin Canata’nın ihanet mesajları

Hakkında örgüt üyeliğinden dava açılan Canata, geçtiğimiz günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Eski Başsavcı Vekili'nin yapılan yargılamasında meslekten ihraç edilmeden önce görev yeri olan Bursa'da yapılan teftiş sırasında FETÖ üyeleri tarafından yüksek puanlar verilerek parlatılmaya çalışıldığı anlaşıldı. Eski savcının görevi esnasında örgütsel konuşmalar yaptığı, örgüt tarafından düzenlenen gezilere katılıp eğitim kurumlarını ziyaret ettiği saptandı.

Canata'nın 15 Temmuz gecesi gerçekleştirdiği iddia edilen bazı yazışmalar da ortaya çıktı. 15 Temmuz gecesi Bylock üzerinden darbe girişimine engel olmak için sokağa çıkan ve örgütü lanetleyenler hakkında 'Beyinsiz halk, Allah verecek belalarını. İnşallah darbe olur Allahım' şeklinde mesajlar yazdığı belirlendi. Canata'nın örgütün hiyerarşik yapısına dahil olup örgüt adına eylemlerde bulunduğu ileri sürüldü. Canata'nın yargılanmasına Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.