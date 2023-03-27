CHP’den YSK’ya tehdit gibi sözler! Şimdi YSK düşünsün bugünün yarını da var...

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayıma başladı. Kurulduğu günden beri krizlerden çıkamayan 6'lı koalisyon ve yandaşları ise, seçimlerden sonrası için tehdit dilini kullanmaya devam ediyor. Her fırsatta hesaplaşmadan ve yargılanmadan bahseden muhalefet yandaşları, şimdi de YSK'yı hedef alıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması üzerinden algı yaratmaya çalışan muhalefete cevabı İletişim Başkanlığı vermiş ve Başkan Erdoğan'ın diplomasını yayınlamıştı.
BELGEYLE KANITLANDI
Bunun üzerine türlü açıklamalar yapılırken, İletişim Başkanlığı bu kez de belgelerle kanıtladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olduğu resmi belgelerle kamuoyuna sunuldu.
Prof. Dr. Ahmet Saltık isimli Twitter kullanıcısının, "Diploma defterinde Erdoğan'a yer mi açıldı?" ifadelerini aktardığı paylaşımına, Başer'den yanıt geldi.
"ŞİMDİ ONAY VEREN YSK DÜŞÜNSÜN"
CHP'ye yakınlığı ile bilinen Başer, "Şimdi onay veren YSK düşünsün. Bugünün bir de yarını var..." ifadeleriyle tehdit savurdu.
CAN ATAKLI DA YSK'YI HEDEF ALMIŞTI
CHP Yandaşı Gazeteci Can Ataklı, canlı yayında YSK üyelerini tehdit etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi durumda, gelecek iktidarın yargılanacağını dile getiren Ataklı, "AK Parti kazanırsa bir sorun yok, ancak muhalefet kazanırsa böyle bir tehlike var" ifadelerini kullandı.
YSK ÜYELERİ YARGILANABİLİR
Ataklı programda şunları söyledi: Tayyip Erdoğan'ı anayasaya aykırı biçimde aday yapmaları halinde, gelecek iktidarın YSK'ya dönüp, 'sen anayasa suçu işledin' deyip mahkemeye verme ihtimali çok yüsek.