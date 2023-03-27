Haberler Gündem Haberleri CHP'den YSK'ya tehdit gibi sözler! Şimdi YSK düşünsün bugünün yarını da var...
Giriş Tarihi: 27.3.2023 10:59 Son Güncelleme: 27.3.2023 11:10

CHP'den YSK'ya tehdit gibi sözler! Şimdi YSK düşünsün bugünün yarını da var...

Cumhurbaşkanlığı seçimine sayılı günler kala, muhalefet yandaşları tehdit dilini kullanmaya devam ediyor. Önce CHP'nin yandaş gazetecisi Can Ataklı YSK üyelerini hedef almış ve 'yargılanacaksınız' demişti. Şimdi de CHP'nin doktoru YSK'yı hedef aldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mezuniyet diplomasının yayınlanmasının ardından sosyal medyada nefret kusan Başer, "Şimdi YSK düşünsün bugünün yarını da var..." ifadelerini kullandı.

CHP’den YSK’ya tehdit gibi sözler! Şimdi YSK düşünsün bugünün yarını da var...

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri için geri sayıma başladı. Kurulduğu günden beri krizlerden çıkamayan 6'lı koalisyon ve yandaşları ise, seçimlerden sonrası için tehdit dilini kullanmaya devam ediyor. Her fırsatta hesaplaşmadan ve yargılanmadan bahseden muhalefet yandaşları, şimdi de YSK'yı hedef alıyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması üzerinden algı yaratmaya çalışan muhalefete cevabı İletişim Başkanlığı vermiş ve Başkan Erdoğan'ın diplomasını yayınlamıştı.

BELGEYLE KANITLANDI
Bunun üzerine türlü açıklamalar yapılırken, İletişim Başkanlığı bu kez de belgelerle kanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olduğu resmi belgelerle kamuoyuna sunuldu.

CHP'NİN DOKTORU YSK'YI HEDEF ALDI

Belgeler sonrasında muhalif kesimin karın ağrısı halen devam ederken, CHP'li Dr. Bengi Başer bu konu uğruna YSK'yı tehdit etti.

Prof. Dr. Ahmet Saltık isimli Twitter kullanıcısının, "Diploma defterinde Erdoğan'a yer mi açıldı?" ifadelerini aktardığı paylaşımına, Başer'den yanıt geldi.

"ŞİMDİ ONAY VEREN YSK DÜŞÜNSÜN"

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Başer, "Şimdi onay veren YSK düşünsün. Bugünün bir de yarını var..." ifadeleriyle tehdit savurdu.

CAN ATAKLI DA YSK'YI HEDEF ALMIŞTI
CHP Yandaşı Gazeteci Can Ataklı, canlı yayında YSK üyelerini tehdit etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı gösterilmesi durumda, gelecek iktidarın yargılanacağını dile getiren Ataklı, "AK Parti kazanırsa bir sorun yok, ancak muhalefet kazanırsa böyle bir tehlike var" ifadelerini kullandı.

YSK ÜYELERİ YARGILANABİLİR
Ataklı programda şunları söyledi: Tayyip Erdoğan'ı anayasaya aykırı biçimde aday yapmaları halinde, gelecek iktidarın YSK'ya dönüp, 'sen anayasa suçu işledin' deyip mahkemeye verme ihtimali çok yüsek.

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CHP'den YSK'ya tehdit gibi sözler! Şimdi YSK düşünsün bugünün yarını da var...
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