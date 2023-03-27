CHP’li Yavuz’dan FETÖ’cü Hakan Şükür’e övgü!

Diyanet'te 14 yıl boyunca Kur'an Kursu hocalığı yapan Fatma Yavuz Korkmaz, buradaki görevinden İslam dinine aykırı söylemleri ve ifadeleri nedeniyle "din görevlisiyle bağdaşmayan davranışlar sergilediği" gerekçesiyle 2019 yılında 657 no.'lu Kanunun 98/b maddesi hükmünce Diyanet'ten ihraç edildi. Aykırı fikirlerini her platformda dile getiren Fatma Yavuz Korkmaz, geçtiğimiz yıl evlilik merasiminde alkol servis etmesiyle sosyal medyanın yeniden gündemine oturdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İnanç Masası biriminde görev yapan Yavuz buradaki görevinden de çıkarıldı.
ADAYLIK SİNYALİNİ HELALLEŞME BULUŞMASINDA VERMİŞ!
Geçen yıl ise 14 Ağustos 2022 tarihinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Helalleşme Buluşmaları" kapsamındaki programa Fatma Yavuz Korkmaz katılarak Kılıçdaroğlu'ndan helallik istedi. Kılıçdaroğlu'na seslenen Korkmaz, "(…) Biz de çok hata yaptık. Bu hatalar sıradan hatalar değildi. Sizlerin de hayatları mahvoldu. Lütfen siz de bize hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.
LGBT SAVUNUCUSU: "BAŞÖRTÜMÜ ÇIKARIRIM" DEMİŞTİ
İslam'a aykırı söylemleri nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz Korkmaz, bu yılın başında gazeteci Günel Cantak'ın yayınında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın LGBT hakkındaki sözleri hakkında açıklama yaparak LGBT'yi savunmuştu. Yavuz, "Sayın Erdoğan'a söylüyorum. Nefret politikaları sebebiyle tek bir LGBT'li kardeşimin tırnağına zarar gelirse bu başörtüyü çıkarır yakarım. Ondan sonra gider paşa paşa yatarım" dedi.
CHP'DEN İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ADAY ADAYI!
Kılıçdaroğlu'ndan "helallik" isteyerek CHP'den milletvekili adaylığı sinyali veren Fatma Yavuz Korkmaz, geçtiğimiz günlerde CHP'den İstanbul Milletvekili Aday Adayı olduğunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı. Korkmaz sosyal medya hesabından aday adaylığını Kılıçdaroğlu ile yan yana fotoğrafını paylaşarak şöyle duyurdu: "Helalleşme hikâyesini tamamlamak için yürünecek çok yolumuz var. Dostlarımız ile başlıyoruz..."
FETÖ'CÜ HAKAN ŞÜKÜR'DEN İLTİFAT!
CHP'den İstanbul 1. Bölge Aday Adayı olduğunu açıkladıktan sonra geçtiğimiz yıl Kılıçdaroğlu'nun helallik buluşmaları programındaki konuşmasını sosyal medyadan paylaşan Korkmaz, "Ezberlerimizi bozacağız, yaralarımızı saracağız... Yürünecek çok yolumuz var. Dostlarımız ile başlıyoruz" mesajını paylaştı. Korkmaz'ın konuşmasına ve adaylığına ise Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu Hakan Şükür'den iltifat geldi. Şükür Korkmaz'ın paylaşımına, "Çok duygulanarak izledim, yüreğinize sağlık. Aramıza hoş geldiniz diyenlere de şunu ifade edeyim; Hep aranızdaydık, hep beraberdik. Siyaset, iki farklı tarafın ele geçirilmiş medyaları ile yanlış şeyleri doğru olarak dayatınca ayrıştırıldık sadece" şeklinde yazdı.
KARŞILIKLI İLTİFATLAR GÜNDEM OLDU
Korkmaz ise bu iltifatlar karşılığında Şükür'e hitaben "Çok teşekkürler Hakan Bey, az kaldı, ekmeğimize kan doğrayanlara inat, aşuremizi kaynatacağız, tadından yenmeyecek!" cümlelerini yazdı. Bu karşılıklı iltifatlar sosyal medyada da gündem oldu, çoğu sosyal medya kullanıcısı FETÖ'cü Hakan Şükür, CHP'li Fatma Yavuz Korkmaz hakkında tepkilerini dile getirdi.