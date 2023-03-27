CHP’li Yavuz’dan FETÖ’cü Hakan Şükür’e övgü!





ADAYLIK SİNYALİNİ HELALLEŞME BULUŞMASINDA VERMİŞ!

Geçen yıl ise 14 Ağustos 2022 tarihinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Helalleşme Buluşmaları" kapsamındaki programa Fatma Yavuz Korkmaz katılarak Kılıçdaroğlu'ndan helallik istedi. Kılıçdaroğlu'na seslenen Korkmaz, "(…) Biz de çok hata yaptık. Bu hatalar sıradan hatalar değildi. Sizlerin de hayatları mahvoldu. Lütfen siz de bize hakkınızı helal edin" ifadelerini kullandı.



LGBT SAVUNUCUSU: "BAŞÖRTÜMÜ ÇIKARIRIM" DEMİŞTİ

İslam'a aykırı söylemleri nedeniyle Diyanet'ten ihraç edilen Fatma Yavuz Korkmaz, bu yılın başında gazeteci Günel Cantak'ın yayınında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın LGBT hakkındaki sözleri hakkında açıklama yaparak LGBT'yi savunmuştu. Yavuz, "Sayın Erdoğan'a söylüyorum. Nefret politikaları sebebiyle tek bir LGBT'li kardeşimin tırnağına zarar gelirse bu başörtüyü çıkarır yakarım. Ondan sonra gider paşa paşa yatarım" dedi.