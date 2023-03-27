Twitter’ın psikolojık savaşında hedef Türkiye: Erdoğan’ı sansürledi CHP’ye gaz verdi

Seçimlere sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren hesapların görünürlüğü ve etkileşimleri düşürülürken, muhalif liderler, muhalif hesaplar, hatta FETÖ ve PKK hesapları Twitter algoritması tarafından önerilmeye başlandı.adayı Kılıçdaroğlu'nun hesabının da bu etkileşim operasyonunda olduğu, paylaşımları, takip edilmese bile kullanıcılara zorla gösterildiği görülüyor.hesaplar bu şekilde ücretsiz şekilde reklam ve etkileşimle desteklenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın hesaplara etkileşim kısıtlaması ve sansür uygulanıyor. Erdoğan'a yakın hesaplar para karşılığı bile Twitter'da reklam yaptıramıyor.konuyla ilgili manşetleri sonrası Twitter' yöneten Elon Musk açıklama yapmak durumunda kalmış, 31 Mart'ta yaptığı açıklamada sosyal medya platformunun bundan sonra açık kaynak olarak sunulacağını duyurmuştu.yıllarca Pentagon'un gizli propaganda operasyonlarına destek olurken, Pentagon eli ile planlanan ve askeri birimlerce uygulanan bu psikolojik savaşın en büyük hedeflerinden birisi de Türkiye olmaya devam ediyor. Twitter hakkında yayınlanan belgeleri konu alan paylaşımlarda, Elon Musk, Twitter eli ile yürütülen bu operasyonlara Twitter Files'ı yayınlayarak müdahale ettiğini ifşa etmişti.