Umut Türkiye

K.Maraş'ta yaşayan Umut Can Öztürk (18), kronik karaciğer büyümesi rahatsızlığı nedeniyle, yaşıtlarından fiziki olarak geride kaldı. Liseyi açıköğretime geçerek erkenden tamamlayan Umut Can'ın hayali, Tıp Fakültesi'ni kazanmaktı. Umut Can, 6 Şubat'ta depreme yakalandı. Kitapları ve bilgisayarı enkaz altında kalan Umut Can, ailesiyle birlikte çadırda kalmaya başladı. Tüm bu olumsuzluklar Umut Can'ı hedefinden saptıramadı. Sınav hazırlığını çadırda sürdürmeye çalışan Umut Can, "Sadece benim için değil, diğer üniversiteye girecek öğrenciler için de çalışabileceğimiz bir ortama ihtiyacımız var. Bu ortam sağlanıp, kitap ve bilgisayar desteğinde de bulunulabilirse çok mutlu olurum. Ege Üniversitesi veya Hacettepe Üniversitesi'ni kazanmak istiyorum" dedi. Anne Leyla Öztürk ise, "Umut dünyaya geldikten sonra birkaç defa kalbi durdu. İsmini de hayata tutunduğu için Umut koyduk" dedi.