Kemal Bey’in gönüllü linç ekibi işbaşında

İYİParti Genel Başkanı Meral Akşener, 3 Mart'ta "Ne bir kumar masasında ne de bir noter masasında olacağız" diyerek 6'lı Masa'yı dağıttığı süreçte CHP'ye yakın isimler tarafından sosyal medyada tehdit ve hakaretlere maruz bırakılarak baskı altına alındı. Akşener bu baskı süreci sonrası dört günlük krizin ardından masaya geri döndürüldü. Akşener'in 6'lı Masa'yı dağıttığı süreçte hakaret ve tehditlerle masaya geri dönmesini sağlayan aynı grup şimdi de Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi için elinden geleni yapıyor. Aralarında Şahan Gökbakar, Gonca Vuslateri, Fazıl Say, İsmail Saymaz gibi isimlerin de olduğu CHP yandaşı gazeteci, sanatçı ve troller, İnce'yi 'eleştiri' adı altında hakarete varan sözlerle hedef aldı.Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi adaylıktan çekilmediği için adeta hain ilan eden bu linç ekibi tehdit dilini kullanmaktan bile çekinmiyor.Halk TV yazarı İsmail Saymaz, "İnce, 14 Mayıs'ta muhalefetin kaybetmesine neden olursa sokakta yürüyemez hale gelir" dedi. İnce, sosyal medyada kendisini linç edenlere "Sırça köşklerde yaşayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atanlar sözde sanatçılar... Boğaz'da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler..." diyerek tepki gösterdi.İnce'ye Kemal Kılıçdaroğlu'nun linç ekibinden cevap gecikmedi. Piyanist Fazıl Say, İnce'ye "Kim ulan sözde sanatçı? Ne içeceğimizi, bu yaşımızda ne yazacağımızı sana mı soracağız? Kore'de hayvanat bahçesinde gorilin şartları düzelsin diye bile 130 bin imza var" mesajıyla saldırdı.Say, Akşener için de "Sifonu çek, gitsin" diyerek hakaret emişti. Oyuncu Gonca Vuslateri de "Muharrem İnce'ye pozitif baktığım günlerimin Allah belasını versin" çıkışında bulundu.Komedyen Şahan Gökbakar da Muharrem İnce'yi hedef alarak, Say'ın "Goril" çıkışına atıfta bulunma adına bir "Goril" videosu paylaştı.