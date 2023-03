Kriz ve kaosun adresi curcuna ittifakı

14 Mayıs'a 1.5 ay kala Millet İttifakı'ndaki belirsizlikler silsilesi çığ gibi büyüyor. Cumhurbaşkanı yardımcılığı konusunda her hafta farklı sayılar gündeme gelirken, bir yandan da vekil pazarlığında her parti kendi taleplerini masaya dayatmaya çalışıyor. İstanbul Sözleşmesi, Libya tezkeresi ve ekonomi yönetimi gibi hayati başlıklarda tutarsız açıklamalar yapan ittifak, HDP ile anlaşma sonrası terörle mücadelenin geleceğine yönelik de yeni bir kriz endişesinin önünü açtı. Ekonominin tek patronu olmak isteyen CHP, İyi Parti ve DEVA Partisi, özellikle ekonominin patronunun kim olacağı konusunda kavgaya düşecek. Masadaki bir diğer uçurum da İstanbul Sözleşmesi meselesi. Saadet Partisi'nin hiçbir koşulda destek vermeyeceği sözleşmenin geri getirilmesiyle ilgili her adım ortamı gerecek.