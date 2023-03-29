CHP’li belediye yaya geçidine çit yaptı

Vatandaştan edinilen bilgilere göre bu kaldırımda yaşlı bir kadın düşerek ambulansla götürülmüş birçok yaralanmalar olmuş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve Kadir Albayrak'a defalarca iletilmesine rağmen bu kaldırım yapılmamış.

Vatandaş soruyor; "Burada biri düşüp başını çarpıp ölürse, hesabını kim verecek?"