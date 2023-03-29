CHP’li belediye yaya geçidine çit yaptı

Yaya geçidini çit ile kapatarak gündeme gelen CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Kadir Albayrak, Tekirdağ tarihine geçti.
Yaya geçidini kapatarak o bölgedeki esnafı bitirme aşamasına getiren başkanın burada bulunan kamu kurumları olan Adliye ve Göç İdaresinin taşınmasına neden olduğu iddia edilirken esnafın da kazancına büyük darbe vurdu.
Vatandaştan edinilen bilgilere göre bu kaldırımda yaşlı bir kadın düşerek ambulansla götürülmüş birçok yaralanmalar olmuş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına ve Kadir Albayrak'a defalarca iletilmesine rağmen bu kaldırım yapılmamış.
Vatandaş soruyor; "Burada biri düşüp başını çarpıp ölürse, hesabını kim verecek?"