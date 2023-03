First Lady, BM’nin özel davetiyle New York’ta

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği'nin özel davetlisi olarak bulunduğu New York'ta Türkevi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan, Türk Hava Yolları'nın (THY) TK 3 sayılı tarifeli uçağında, beraberinde kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve torunu Aybike Bayraktar'la seyahat etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da BM'deki 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü özel oturumuna katılım için aynı uçakla New York'a gitti.Emine Erdoğan, Çavuşoğlu ile beraberindekiler, Türkevi'nin girişinde Türkiye'nin Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, Washington Büyükelçisi Murat Mercan ve eşleri ile Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve Türkiye Başkonsolosluğu mensupları tarafından karşılandı. Erdoğan, Türkevi'ndeki "Evimin Yolları" adlı dijital sergiyi gezdi, buradakilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Emine Erdoğan, ziyareti kapsamında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda '30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü' dolayısıyla düzenlenecek özel oturuma katılacak.