Hakarette vites yükseltti: İnce’ye ‘mağara adamı’ benzetmesi

Kendısine
yönelik
eleştirilere
yanıt verirken,
"Sözde
sanatçılar"
ifadesini
kullanan
Memleket
Partisi Genel
Başkanı
Muharrem
İnce'ye Fazıl
Say'dan yeni
bir hakaret
daha geldi.
6'lı koalisyonu dağıttığı için
Akşener'e "Sifonu çekin gitsin"
diyen piyanist Fazıl Say, "hayvanat
bahçesindeki bir gorille" kıyasladığı
Muharrem İnce'ye bu defa "Mağara
adamı",
"Adını bir daha duymak
istemiyoruz" sözleriyle hakaret etti.
İnce, 100 bin imza sınırını aşarak
cumhurbaşkanı adayı olmasıyla birlikte
CHP yandaşı şarkıcı ve sanatçıların
hedefi olmuştu. İsmail Saymaz,
Şahan Gökbakar ve Gökhan Özoğuz
da İnce'yi hedef alan isimler arasında
yer almıştı. SABAH