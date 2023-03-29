Hakarette vites yükseltti: İnce’ye ‘mağara adamı’ benzetmesi

Kendısineyönelikeleştirilereyanıt verirken,"Sözdesanatçılar"ifadesinikullananMemleketPartisi GenelBaşkanıMuharremİnce'ye FazılSay'dan yenibir hakaretdaha geldi.6'lı koalisyonu dağıttığı içinAkşener'e "Sifonu çekin gitsin"diyen piyanist Fazıl Say, "hayvanatbahçesindeki bir gorille" kıyasladığıMuharrem İnce'ye bu defa "Mağaraadamı","Adını bir daha duymakistemiyoruz" sözleriyle hakaret etti.İnce, 100 bin imza sınırını aşarakcumhurbaşkanı adayı olmasıyla birlikteCHP yandaşı şarkıcı ve sanatçılarınhedefi olmuştu. İsmail Saymaz,Şahan Gökbakar ve Gökhan Özoğuzda İnce'yi hedef alan isimler arasındayer almıştı. SABAH