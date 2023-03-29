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Giriş Tarihi: 29.3.2023

Hakarette vites yükseltti: İnce’ye ‘mağara adamı’ benzetmesi

Hakarette vites yükseltti: İnce’ye ‘mağara adamı’ benzetmesi
Kendısine yönelik eleştirilere yanıt verirken, "Sözde sanatçılar" ifadesini kullanan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye Fazıl Say'dan yeni bir hakaret daha geldi. 6'lı koalisyonu dağıttığı için Akşener'e "Sifonu çekin gitsin" diyen piyanist Fazıl Say, "hayvanat bahçesindeki bir gorille" kıyasladığı Muharrem İnce'ye bu defa "Mağara adamı",



"Adını bir daha duymak istemiyoruz" sözleriyle hakaret etti. İnce, 100 bin imza sınırını aşarak cumhurbaşkanı adayı olmasıyla birlikte CHP yandaşı şarkıcı ve sanatçıların hedefi olmuştu. İsmail Saymaz, Şahan Gökbakar ve Gökhan Özoğuz da İnce'yi hedef alan isimler arasında yer almıştı. SABAH
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Hakarette vites yükseltti: İnce’ye ‘mağara adamı’ benzetmesi
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