HDP’ye göz yumup Yavuz Ağıralioğlu’na yüklendiler

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir hafta önce Halkların Demokratik Partisi'ne (HDP) TBMM'sinde bir ziyaret gerçekleştirdi. Bir saat süren görüşme sonrası Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar, ortak basın açıklaması yaparak HDP ile birlik mesajı verdi.

PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ

HDP, Kılıçdaroğlu'nun bu ziyaretinin ardından seçimlerde cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaklarını açıklayarak Kılıçdaroğlu'na açık destek verdi. Bu gelişmelerin ardından İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısıyla 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve HDP/PKK işbirliğini ağır sözlerle eleştirdi. Ağıralioğlu bu duruma itirazı olduğunu ifade ederek Kılıçdaroğlu'nun HDP ile görüşmesi ve gelen destek için kısacası şu sözleri sarf etti: "HDP bugün açıklama yaptı, Kemal Kılıçdaroğlu adına aday çıkarmayacaklarını açıkladılar. Biz terörün bulunduğu bir denklemde olmayız dedik. Ben dedim, defalarca dedim. Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde devletimin makamlarının örselenmesine razı değilim. (...) PKK'ya müsamaha yok, devleti milleti tehdit edene tebessüm yok. Bende yok, başkasında varsa onlara soracaksınız. Ben HDP ile pazarlık edilmesini doğru bulmuyorum. Yavuzağırali olarak konuşuyorum. Ben terörün gölgesinin düştüğü yerde olmam. Bir kere PKK'ya terör örgütü demediniz, APO'ya katil demediniz. Ama siz defalarca milletin meclisine gelip devlete katil dediniz."

"AKŞENER İLE GÖRÜŞME OLMAYACAK"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise Yavuz Ağıralioğlu'nun istifa kararı ile ilgili yaptığı açıklamada Ağıralioğlu ile Akşener'in bir görüşmesinin olmayacağını açıkladı. Zorlu şu ifadeleri kullandı: "İstifa müessessi tek taraflı bir karardır. Genel başkanımızla görüşmesi olmayacaktır."

İYİ PARTİ AĞIRALİOĞLU'NU YALNIZ BIRAKTI, HDP'YE GÖZ YUMDU

Ancak İYİ Parti tarafından da yalnız bırakılan Ağıralioğlu, dün ise İYİ Parti'den istifa kararı aldı. İstifa kararı öncesi ve sonrasında İYİ Partili bazı isimler Ağıralioğlu'nun HDP/PKK itirazına kulaklarını kapatırken, HDP'ye göz yumarak Ağıralioğlu'na yüklenmeyi tercih etti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem, İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı, Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu Üyesi Rıdvan Uz, İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan gibi isimler HDP'ye tepki göstermek yerine Ağıralioğlu'na ya tepki gösterdi ya da göndermelerde bulundu.

İYİ PARTİLİ ERDEM: "SEÇİMDE İSİMLERİN ÖNEMİ YOK"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem de Ağıralioğlu'nun istifası sonrasında sosyal medyadan Ağıralioğlu'nun HDP tepkisine değinmeden şu yorumda bulundu: "Bu seçimde isimlerin önemi yok. Onun için hiç kimse kendini kandırmasın. Mazeret aramasın. Milleti aptal yerine koymasın. Her kim ki tek adam rejiminin değişmesi için çalışmaz ve hakka, hukuka, adalete aykırı, vatana, millete, insana zarar veren bu düzenin devamına en ufacık bir katkı sağlar, değirmenine su taşırsa hesabını tarih önünde bir gün muhakkak verir. Bu seçim iyilikle kötülüğün seçimi işte o kadar. Bu da böyle biline."

UZ, AĞIRALİOĞLU'NA YÜKLENDİ: "ŞİMDİ NE OLDU?"

İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı, Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu Üyesi Rıdvan Uz, Yavuz Ağıralioğlu'na yüklenerek sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Uz şunları söyledi: "Sormam gereken soru şu; Yavuz Ağıralioglu hatırlarsın sanırım. Divan da senin de olduğun ortamda altılı masaya tekrar dönülmemesi konusunda ben görüş bildirirken, sen masaya dönülmesi konusunda EL KALDIRAN'dın şimdi ne oldu?"

KAVUNCU'DAN ENDİŞELENMEYİN MESAJI

İYİ Parti Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Buğra Kavuncu ise Ağıralioğlu'nun istifası edeceğine yönelik bilgiler sonrasında "endişelenmeyin" paylaşımı yaptı. Kavuncu sosyal medyada yaptığı açıklamada "Bu akşam alışılmış geri sayımlardan birisi yok. Durum açık ve net. 46 gün sonra Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı, İYİ Parti iktidar olacak. Alınan kararların arkasında, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in yanında dimdik duracağız. Endişelenmeyin, tarih yazacağız"

TÜRKKAN'A VATANDAŞ YORUMU: "AĞIRALİOĞLU SUSMAYARAK KENDİSİNE VE DAVASINA YAKIŞANI YAPTI"

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise Yavuz Ağıralioğlu'na Meral Akşener'in sözleriyle gönderme yaptığı sosyal medya kullanıcıları tarafından yorumlandı. Türkkan'ın paylaşımı şöyleydi: "Adaleti kör, vicdanı sağır, kalbi taştan bu düzende; susanlardan olursam, sinenlerden olursam, korkanlardan olursam, milletim bana hakkını helal etmesin. Meral Akşener."

Sosyal medya kullanıcıları Türkkan'ın bu paylaşımın altına ise Ağıralioğlu yorumları yaptı.

Ömer Çakmak isimli sosyal medya kullanıcısı "Yavuz Ağıralioğlu susmayarak kendisine ve davasına yakışanı yaptı" ifadelerini kullandı.

Yüksel Akyüz isimli sosyal medya kullanıcısı ise Türkkan'ın paylaşımına şu yorumda bulundu: "Meral hanım öyle bir konuma düşürüldü ki paylaştığın sözleri gereği, bu millet hakkını helal etmeyecektir."

Hayri Evran ise Türkkan'ın yazdıkları sonrasında fikrini şöyle beyan etti: "Milletin değil HDPKK'nın yanındasın, ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz."