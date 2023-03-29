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Giriş Tarihi: 29.3.2023 16:42

Ödenek yok diyen başkandan milyonluk araç filosu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, her basın toplantısında, her halk konuşmasında, "Devlet bazı belediyelere para yağdırırken bize ödenek vermiyor, hizmet yapamıyoruz" diye sürekli sitem ediyordu. Ödenek olmadığı için hizmet yapamadığını söyleyen Başkan Albayrak milyonlarca liralık sıfır araç filosuyla gövde gösterisi yaptı.

Murat ÜRTEKİN Murat ÜRTEKİN
Ödenek yok diyen başkandan milyonluk araç filosu

Tekirdağ Büyükşehir Belediye başkanı Kadir Albayrak, her basın toplantısında,her halk konuşmasında, "Devlet bazı belediyelere para yağdırırken bize ödenek vermiyor, hizmet yapamıyoruz" diye sürekli sitem ediyordu.

Oysa seçilmeden önce, "Makamıma kendi eski model arabamla gideceğim" diyen başkan göreve gelir gelmez makam aracı olarak lüks bir jip ile açılıştan açılışa koşmaya başladı. Şimdi de ödenek olmadığı için hizmet yapamadığını söyleyen Başkan Albayrak, Fen İşleri Daire Başkanlığı bahçesindeki milyonlarca liralık sıfır araç filosuyla gövde gösterisi yaptı.

Edinilen bilgiye göre,6 adet Isuzu Dmax Yangın Müdahale Aracı, 9 adet Cenaze Nakil Aracı ve 19 adet camlıvan binek hizmet aracı olmak üzere toplam 34 araç, 20 milyon 759 bin TL bedel ile Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi araç filosuna dahil edildi.

Araçların Fen İşleri bahçesinde sergilenmesi, "Bu lüks araçlar hangi müdürlerin hizmetine verilecek?" sorusunu gündeme getirirken, ülkenin bu kritik sürecinde yapılan bu masrafın hizmet mi, israf mı olduğu tartışılıyor.

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Ödenek yok diyen başkandan milyonluk araç filosu
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