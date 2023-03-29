Sözcü yine yapacağını yaptı: Üç yıl önceki açıklamayı yeni gibi sundu!



(3 yıl önce açıklama KADEM'in sitesinde yer almıştı)

"HUKUKİ HAKLARIMIZI SONUNA KADAR KULLANACAĞIZ"

KADEM açıklamanın sonunda ise şunları ifadeleri kullandı: "KADEM sitemize ait linkte de görüldüğü gibi verilen röportajın ne 6284 Sayılı Kanun ile ne de son dönemdeki siyasi tartışma ile ilgisi vardır. https://kadem.org.tr/kadem-sosyal-medyadaki-siddet-diline-karsi-harekete-gecti-aa-roportaji/ Söz konusu röportajdan yola çıkarak Hürriyet Gazetesi'nin yaptığı haberde de görüldüğü üzere, başkanımızın Sözcü Gazetesi'nin yaptığı yalan haberdeki beyanları tamamen başka bir bağlamdadır.https://www.hurriyet.com.tr/gundem/kadem-sosyal-medyadaki-siddet-diline-karsi-harekete-gecti-41558670 Bu anlamda Sözcü Gazetesi'ni tümüyle yalan ve mesnetsiz habercilik anlayışından derhal vazgeçerek, hukuk ve meslek ilkelerine geri dönmeye davet eder, yalan haberden doğan hukuki haklarımızı eksiksiz ve etkin olarak sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyuyla paylaşırız."