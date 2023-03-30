20 bin 920 konutun sahibi belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 'İlk Evim, İlk İşyerim' projesinde 50 bin konutun, Tuzla'ya yapılacak 20 bin 920'sinin kura çekimi tamamlandı. Tuzla Marina'ya kurulan alanda 16 Mart'ta Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın ilk kura çekimiyle başlayan ve 29 Mart'ta sona eren kura çekimine 475 bin 330 vatandaş katıldı.Tuzla'daki kura çekimlerinin ardından bugün 540 konut için Çatalca'da, 200 konut için Silivri Selimpaşa'da kura çekimleri yapılacak. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler'e yapılacak 28 bin 340 konut için ise 1 Nisan ile 19 Nisan tarihleri arasında kura çekimi gerçekleştirilecek. Kura çekimini değerlendiren Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı şunları söyledi: Böylesine muhteşem bir projeye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğumu ve 20 bin 920 vatandaşımızı aileleriyle birlikte Tuzla'ya beklediğimizi, kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı ifade etmek istiyorum. Altyapısı, standartları, donatıları ile muhteşem bir yaşam standardına sahip olacak bu konutlarla beraber İstanbul'un parlayan yıldızı olarak ortaya çıkan Tuzla'mız çok daha fazla bir boyut kazanacak.Sayın Cumhurbaşkanımızın bu zamana kadar söz verdiği projeler nasıl yapıldıysa, aynı şekilde buradaki 'İlk Evim, İlk İşyerim' konutları deprem bölgesindeki kalıcı konutlar da bitecek. Kura çekimleri ile beraber yine söz verilip gerçekleştirileceğini bilen vatandaşlarımız Sayın Cumhurbaşkanımızın bu projesi için buradaydılar. Bütün kura çekilişleri bitti. İnşallah vatandaşlarımız için, ülkemiz için, milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Herkesi Tuzla'ya yerleşmeye ve yaşam standardı yüksek bir ilçede yaşamaya davet ediyorum.