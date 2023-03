HDP’ye verilen her taviz PKK’ya verilmiştir

SİYASETTE REKABET, TERÖRİSTE MAVİ BONCUK DAĞITMAKLA OLMAZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam ATV, A Haber, A Para, A News ve A Haber Radyo ortak canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, A Haber'den Salih Nayman'ın moderatörlüğünde, SABAH Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, ATV Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, SABAH yazarları Hilal Kaplan ve Melih Altınok'un sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu mesajları verdi:Her şeyden önce HDP'ye verilecek her taviz PKK'ya yani Kandil'e verilmiş demektir. Aylar önce "Masanın altında bir yedinci ortak var" demiştim. Yedinci ortak şu anda tam manasıyla ana muhalefetin başının ziyareti ile ortaya çıkmış oldu. Dikkat edin partisinde veya Parti Genel Merkezi'nde ziyaret değil. Korktu, ürktü. Parlamentodaki odasında kendilerini ziyaret etti.Meral hanım esip gürlüyorsun hani kumar masası, hani noter? Ne oldu sana? Niye dönüp tekrar masaya oturdun? Masadakiler birbirlerinE şimdi hep yan gözle bakıyor. Dağılma başladı. Bugün bize de Manavgat'ın belediye başkanı hanımefendi geniş bir katılım yaptılar ve biz artık bu terör örgütleri ile el ele olan, beraber olanlarla birlikte yürümeyiz. Aynı şekilde bir milletvekilinin niçin ayrıldığını bizzat kendisi açıkladı, "Biz bunlarla bir arada olamayız" dedi. İnsanı en çok yoran şey belirsizliktir. Yedili masa henüz hiçbir şey yapmamış olmasına rağmen şimdiden yorgundur, bitiktir.Karşımızda kaybedenler kulübü gibi bir masa var. Masada olup da hiç seçim kazanan var mı, yok... Kendi başarısı ile yeteneğiyle bir yere gelmiş olan var mı, yok. Kimi kasetle iş başına geldi, kiminin elinden biz tuttuk bir yerlere getirdik. Başbakan yaptık bakan yaptık. Kimi her gittiği yerde partileri karıştırıp kaostan beslendi. Koalisyondan dahi daha kötü olan bu masadakiler aralarındaki kavgayı birbirlerine verdikleri tavizleri demokrasi diye yutturmaya çalışıyor. Milletim onlara nasılsa bu güzel memleketin idaresini vermeyeceği için kendi aralarında istedikleri kadar dövüşsünler.Şu tabloya bakıp da ülke siyaseti adına üzülmemek elde değil. HDP eş başkanı, bay bay Kemal ile görüşmeden sonra "gelecek dönemde yapılanları istişare ettik" diyor. İYİ Parti Genel başkanı "HDP'nin talepleri de masaya gelemez" diyor. Partinin eski sözcüsü bile hanımefendiye inanmıyor olacak ki partisinden istifa ediyor. Esasında bu masanın başını ilk andan beri CHP ve HDP çekiyor. Diğerleri bu masanın yancısı. Örneğin Saadet'e CHP ile HDP'nin İslam düşmanlığını gizleme rolü verilmiş. İyi Parti'ye bölücülük planlarını örtme vazifesi verilmiş. Onlar da bunları hevesle yerine getiriyorlar. Bu garabet masanın kendilerine umut verdiğini söylüyor. FETÖ'cüler bu alacakaranlık masası sayesinde ülkeye geri dönebileceklerinin hesabını yapıyor. Kamudan temizlediğimiz FETÖ'cüler ve PKK'lılar devlet kadrolarını işgal etmek için şimdi gün sayıyor. Milletim bunların hepsini görüyor. Kandil 'altılı masayı biz getiriyoruz' diyor.Ana muhalefetin başındaki zat Demirtaş'ı kurtarmaktan bahsediyor, Apo'yu kurtarmaktan bahsediyor. Sen nerede dolaşıyorsun? Diyarbakır'daki yavrularımızı, o insanımızı öldürenler Demirtaş'ın talimatıyla sokaklara dökülüp onları öldürmediler mi, onları şehit etmediler mi? Şimdi Meral hanım da içinde olmak şartıyla bunları nasıl çıkartacakların hesabını yapıyorlar. Milletim bu vatana ihanet edenlere 14 Mayıs'ta yol vermeyecektir.(Asker sahada değil diyenler) Bunlar ne millidir ne yerlidir. Askerimize bu tür hakarette bulunanlar vatan hainidir. Bunları vatanını sevmek, milletini sevmek gibi bir derdi yok. Bunlar asker düşmanıdır, jandarmanın polisin düşmanıdır.başkanı çıkmış inşaatlara 'çukur' diyor. Hayatında inşaat görmemiş, tepeden tırnağa bunların ne kadar derinliği olması gerektiğini bilmiyor. Hassasiyetimiz çok yüksek. Kendini ispatlayan TOKİ zemine dikkat ederek özellikle sağlam kullanılan yerler daha çok kaya öyle zeminlerde temelleri atıyoruz. Ben belediye başkanlığımdan beri bu işlerin içindeyim. Bir tane doktor müsveddesi çıkmış konuşuyor. Hayatında senin acaba inşaatla alakan olmuş mu? Öte yandan bakıyorsunuz, hanımefendi de inşaat mühendisi olmuş, o da konuşuyor. Biz bir şey yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et. Tayyip ismine de dikkat et. Konuşurken buna göre konuş. Attığımız her adımı tartarak biçerek atarız. Yanlış yere maalesef kafanı çarpıyorsun beni kendine zorlama.Ayasofya'nın açılışı için Meral hanım "açamazsınız" diyor. Temel bey, 'bir kısmını müze olarak' kullanırız diyor. Ey Temel efendi sen kaba denilen adamlarla aynı saftasın. Erbakan Hoca'nın tüm hayali Ayasofya'yı açmaktı. Sen Erbakan Hoca'yla ne zaman tanıştın? Ben gençlik kollarından beri tanışıyorum. Sivas olayı ile ilgili Kılıçdaroğlu size "katil" diyordu. Her fırsatta Diyanet İşleri'ne saldıran CHP mi Ayasofya'yı açtı? Bay bay Kemal unutsa da milletim unutmaz.Şahlanma döneminin içinde neler var bunu birkaç gün içerisinde açıklayacağım. Gerek sosyal gerek ekonomik, siyasi alanlarda aile dedik bu alanlarda ne var ne yok hepsini inşallah kamuoyu ile paylaşacağız. Önümüzdeki Türkiye yüzyılı dediğimiz çatının altında neler var bunu göstereceğiz. İlk kez 2007 seçimlerinde kullandığımız "Durmak yok yola devam" diye bir sloganımız vardı. Şimdi bu sloganı "Doğru adımlarla yola devam" olarak güncelliyoruz.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara dair önemli mesajlar verdi. İşte konuşmasının satırbaşları:Şimdi, 'Sana söz, baharlar gelecek' diyenler, bu zihniyetle ancak Kandil'e, Pensilvanya'ya, ülkemize kin ve nefretle bakan kimi başkentlere bahar getirebilir. Bunların baharı da milletimiz için karakıştan beter bir felakettir.Ana muhalefetin başı ne diyor; 'Demirtaş'ı, zaten suçu yok ki, çıkaracağız' diyor. Yahu Diyarbakır'da 251 yavrumuzun ölümüne neden olan bu değil mi? Onların orada ölümüne sebep olan ve hukuk devleti olan ülkemizin bunu kalkıp da içeri alması karşısında sen nasıl böyle birisini hâlâ dışarı çıkarmaktan yana adımını atarsın? Onun için benim milletimin üzerindeki sorumluluk çok büyük ve 14 Mayıs bu bakımdan büyük önem arz ediyor.Samimi gayretlerimize rağmen PKK terör örgütü tercihini silahtan, kandan, bölücülükten, çukur siyasetinden yana kullandı. Terörle mücadelede gittiğimiz konsept değişikliğiyle tehditleri sınırlarımız içinde değil kaynağında yok etmeye başladık. Siyasette rekabet, terör örgütlerine mavi boncuk dağıtmakla değil bu ülkenin insanlarına, kadınlarına, gençlerine daha iyi bir gelecek sunmak için proje geliştirmekle, vizyon ortaya koymakla olur.Milletimize yaptıkları ihanetin bedelini misliyle ödettiğimiz terör örgütlerini koltuklarının altına alan, onların peşine takılan siyaset anlayışını reddediyoruz. Bu yolun hayra çıkması mümkün değildir. CHP'nin aynı karanlık istikamete yönelmesi, demokrasimiz adına endişe vericidir.