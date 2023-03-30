New York’ta gurbetçi aileyle iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği'nin özel davetlisi olarak "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" oturumuna katılmak üzere geldiği ABD'nin New York kentinde temaslarını sürdürüyor.Emine Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte, gurbetçi Hoşcan ailesini ziyaret etti. 15 yıldır New York'ta yaşayan Hoşcan ailesi, Erdoğan'ı kapıda çiçeklerle karşıladı. Cemile-Yunus çifti ile çocukları Ebru ve Ebrar Zeynep Hoşcan'la sohbet eden Emine Erdoğan, 30 yıldır aşçılık ve otelcilik alanında çalışan, halen New York'ta bir restoranda şef ve yönetici olarak görev yapan Yunus Hoşcan ve ev hanımı eşi Cemile'nin, ABD'ye taşınma süreçlerini dinledi. Emine Erdoğan, Saint John's Üniversitesi Psikoloji bölümünde okuyan Ebru Hoşcan ve ilkokul öncesi eğitimi alan Ebrar Zeynep Hoşcan ile de eğitim hayatları üzerine sohbet etti.İftarını Hoşcan ailesinin evinde yapan Emine Erdoğan, Twitter paylaşımında, "Amerika New York'ta yaşayan Hoşcan ailesini ziyaret ettik. Orucumuzu beraber açtık. Sofralarının içtenliğine, huzuruna ortak olduk. Yunus ve Cemile kardeşimizden ABD'ye taşınma süreçlerini dinledik. Çocuklarla ise eğitim hayatları üzerine sohbet ettik. Bu vesileyle mahalle sakini Türk vatandaşlarımızla da hasbihâl etme fırsatı buldum. Birbirimizin elinden tutmayı yeniden hatırlatan ramazan ayının kardeşliğimizi daim etmesini diliyor, misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan, aynı mahallede ikamet eden Türk ailelerle de sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.Emine Erdoğan, dün ayrıca Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahibe Gafarova ile de bir araya geldi.BM Habitat İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, Türkiye'yi ziyaretinde Emine Erdoğan'a, BM Genel Sekreteri Guteress'in ilk kez düzenlenecek 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü etkinliklerine katılması için özel davetini de sunmuştu. Emine Erdoğan bugün BM'deki özel oturumda bir konuşma yaparak dünyaya Sıfır Atık çağrısı yapacak. BM Genel Kurulu, 14 Aralık 2022'de Türkiye'nin ana sunucusu, 105 ülkenin ise ortak sunucu olduğu "sıfır atık" kararını oydaşmayla kabul etmişti. Genel Kurul'un bu kararıyla 30 Mart "Uluslararası Sıfır Atık Günü" ilan edildi.Emine Erdoğan ve Çavuşoğlu, New York'taki Türkevi'ni de ziyaret etti. Erdoğan ve Çavuşoğlu, Türkiye'nin Daimi Temsilcisi Büyükelçi Sedat Önal, Washington Büyükelçisi Murat Mercan ve eşleri ile Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'le birlikte "Evimin Yolları" adlı dijital sergiyi gezdi.