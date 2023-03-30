Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: YSK Başkanı Ahmet Yener'den Başkan Erdoğan'ın yeniden adaylığı ilgili açıklama
Giriş Tarihi: 30.3.2023 17:09 Son Güncelleme: 30.3.2023 17:20

SON DAKİKA: YSK Başkanı Ahmet Yener'den Başkan Erdoğan'ın yeniden adaylığı ilgili açıklama

Son dakika haberine göre; Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olmasına yönelik yapılan itirazın reddedildiğini açıkladı. Buna göre; seçimde 4 Cumhurbaşkanı adayı yarışacak.

SON DAKİKA: YSK Başkanı Ahmet Yener’den Başkan Erdoğan’ın yeniden adaylığı ilgili açıklama

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin adaylığına yapılan itirazların reddedildiğini duyurdu. Karar oy birliği ile alındı.

Yener, Millet Partisi'nin, Millet İttifakı isminin kullanılmasına yönelik itirazının da reddedildiğini açıkladı.

4 CUMHURBAŞKANI ADAYI VAR

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhur İttifakı'nı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonu Kemal Kılıçdaroğlu, ATA İttifakı'nı Sinan Oğan, Memleket Partisi'ni Muharrem İnce temsil edecek.

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SON DAKİKA: YSK Başkanı Ahmet Yener'den Başkan Erdoğan'ın yeniden adaylığı ilgili açıklama
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