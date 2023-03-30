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Giriş Tarihi: 30.3.2023 17:01

Tarihi adada imar kıyımı! Cunda adası betonlaşıyor

Balıkesir’in en önemli turizm merkezlerinden biri olan Ayvalık Cunda adası, imar planlarına aykırı yapılaşma nedeniyle beton yığınına döndü. CHP’li Belediyenin imar uygulamaları nedeniyle adanın tarihi dokusu yok oldu. Vatandaşlar ve STK’lar adadaki betonlaşmaya tepki gösterdi.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Tarihi adada imar kıyımı! Cunda adası betonlaşıyor

Renkli ve eski evleri, Arnavut kaldırımlı dar sokakları ile ünlü Ayvalık'ın Cunda (Alibey adası), imar planlarına aykırı bir şekilde hızla devam eden inşaatlar nedeniyle adeta beton yığınına döndü. CHP'li Belediye tarafından göz göre göre İmar rantına kurban edilen adanın birçok noktasında çok katlı betonarme yapılar yükseliyor. Adanın değiştirilen imar planlarına geçtiğimiz yıllarda vatandaşlardan tepki gelmiş ancak bu tepkiler karşılık bulmamıştı. Bu kez devreye Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi girdi.

"İMAR RANTINA HAYIR"

Cunda adasına giderek bölgede yaşanan betonlaşmayı yerinde inceleyen Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi yetkilileri, adaya özel eski ve renkli evlerin beton yığınlarının gölgesinde kaldığını savundu. Adanın farklı noktalarından çektikleri inşaat fotoğraflarını kendi sosyal medyaları üzerinden paylaşan Oda yetkilileri, "İmar planlarına aykırı yapılaşmaya hayır" notuyla, yaşanan doğa katliamına tepki gösterdi.

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Tarihi adada imar kıyımı! Cunda adası betonlaşıyor
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