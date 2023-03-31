İZTO Meclis Üyesi Özyiğit Hatay’a gitti... Mavişehir’i örnek gösterdi: İnsanlar yüzen tabutlarda yaşıyor!

"JEOPOLİTİK AHLAK EKSİKLİĞİMİZ VAR"

Özyiğit açıklamasını şöyle sürdürdü: Bizim jeolojik bilgi eksikliğimiz yok, jeopolitik ahlak eksikliğimiz var. İzmir'de 7 şiddetinde deprem üretebilecek 17 tane yerli fay hattımız var. İzmir'in yüzde 80'i ya kaçak ya imarsız ya da ekonomik ömrünü tamamlamış ya da eksik malzeme ile yapılmış binalar. Bunun için acil şekilde İzmir şantiyeye dönüşmeli. Acil şekilde insanlar bu tabutlardan kurtarılmalı. 2011 yılında dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ballıkuyu'da kentsel dönüşüm için bir ofis açtı, Bakanlıktan dönüşüm iznini de aldılar. Yıl 2023 bir tane çivi çakılmadı. Şu an bütün yetkililer 'Rezerv alan sıkıntımız var' diyorlar, rezerv alan gecekondu bölgelerinde fazlasıyla var. Karabağlar... Bu insanlar tabutlarda yaşamaya mahkum edildi. Yapmadığınız kentsel dönüşüm hukuksuzluğu da getiriyor. Kanun dışı işlemler yapan adamlar, bu tip gecekondularda mesken tutarak hayatlarına devam ediyor ve suç işlemeye devam ediyorlar. Böyle de bir sakıncası var. Bu sebeplerle bir an önce İzmir'de kentsel dönüşüm hayata geçmeli. İnsanları bu tabut binalardan kurtarmalıyız. 7 şiddetinde bir deprem oluşursa bizdeki bina stokuyla İzmir facia yaşar." Diye konuştu.