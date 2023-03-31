Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesinin 8. yılı... Şehit Savcı İstanbul Adalet Sarayında anıldı

31 Mart 2015 tarihinde adliyede iki terörist tarafından rehin alınarak şehit edilen savcı Kiraz, hain terör saldırısının 8'inci yılında anıldı. İstanbul Adalet Sarayındaki anma törenine şehit Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, Adalet Bakanı Yardımcıları Zekeriya Birkan ve Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak ve savcı hakimler törene katıldı.
8'İNCİ YILDÖNÜMÜ
Sabah saat 09.30'da başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasından sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban yılmaz konuşmalarını gerçekleştirdi.
Mehmet Selim Kiraz'ın görevi sırasında haince saldırı sonucu şahadete kavuştuğu 31 Mart bizim sadece aziz hatırasını andığımız bir gün değil. Hüznü ve acıyı derinlerinde hissettiğimiz bir günde değil. 31 Mart Adliyemizin, İstanbul'umuz hatta yüreği bizimle beraber atan yurdumuzun dört bir köşesinden birlik olduğumuz bir gündür. Bugün tüm terör örgütlerine, vatan ve millet düşmanlarına birlik beraber içinde olduğumuzu gösteriyoruz ve buradan haykırıyoruz'' dedi.
"MEHMET SELİM SAVCIMIZ HEP BURADA OLACAK"
Konuşmasına devam eden Şaban Yılmaz, ''Mehmet Selim Savcımızın misafirleriyiz hepimiz burada. Şu an içinde bulunduğumuz bina Mehmet Selim Kiraz yerleşkesi onun evi. Bizler bugün varız, yarın yokuz. Mehmet Selim savcımız hep burada olacak ve sonsuza kadar İstanbul Adliyesi'nde bize bıraktığı en büyük emanetin ve adaletin takipçisi olacak. Makam odasında görevinin başında iken haince saldırıya uğrayan savcımız bir adalet şehididir. Bu yüzden bıraktığı en değerli mirasa adalete daha güçlü şekilde sahip çıkmak zorundayız'' şeklinde sonlandırdı. Adalet Bakanı Yardımcısı Zekeriya Birkan, konuşmalarında ''Mehmet Selim Kiraz bu vatanın fedakar ve kahraman bir evladıdır. Ömrünü devletine ve milletine hizmete ve adaletin tecellisine adamıştır. O gün şehit savcımızı hedef alan kurşunlar aynı zamanda yargıya, adalete, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye sıkılmıştır'' dedi.
"HEPİNİZİ BİR SELİM OLARAK GÖRÜYORUM"
Şehit Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, gerçekleştirdiği konuşmada ''Bizim için gerçekten karanlık bir gündü ama başsavcım buyurdular karanlık gün olmakla beraber imtihan günümüzdü. Hamdolsun ki bizim birlik ve beraberlik günümüz oldu. Şu anda o gün ki tabloyu burada görüyorum. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hepinizi bir Selim olarak görüyorum. Allah sizlere, devlete ve millete zeval vermesin. Selim sabahleyin kalkıp giderken takvim yaprağını koparır benimde okumam için masaya bırakırdı. O gün ki takvim yaprağındaki dua ''Rabbim beni, annemi, babamı, mümin olarak evime giren mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimler topluluğunu da daima kahrı perişan eyle'' aynen böyle idi. Birlik ve beraberlik olduktan sonra bu milletin sırtını kimse yere getiremez'' dedi.