Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesinin 8. yılı... Şehit Savcı İstanbul Adalet Sarayında anıldı

"HEPİNİZİ BİR SELİM OLARAK GÖRÜYORUM"

Şehit Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz, gerçekleştirdiği konuşmada ''Bizim için gerçekten karanlık bir gündü ama başsavcım buyurdular karanlık gün olmakla beraber imtihan günümüzdü. Hamdolsun ki bizim birlik ve beraberlik günümüz oldu. Şu anda o gün ki tabloyu burada görüyorum. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hepinizi bir Selim olarak görüyorum. Allah sizlere, devlete ve millete zeval vermesin. Selim sabahleyin kalkıp giderken takvim yaprağını koparır benimde okumam için masaya bırakırdı. O gün ki takvim yaprağındaki dua ''Rabbim beni, annemi, babamı, mümin olarak evime giren mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimler topluluğunu da daima kahrı perişan eyle'' aynen böyle idi. Birlik ve beraberlik olduktan sonra bu milletin sırtını kimse yere getiremez'' dedi.