Şehit savcı Selim Kiraz’ın babası SABAH’a konuştu: Koltuk uğruna devleti satma peşindeler

İstanbul Adalet Sarayı'nda, Savcı Selim Kiraz'ın 31 Mart 2015'te odasını basan DHKP-C'li teröristler tarafından rehin alındıktan şehit edilmesinin üzerinden tam 8 yıl geçti. Alçakça saldırının yıldönümünde şehit savcının babası Hakkı Kiraz, SABAH'a konuştu. Oğlunun devletin bekası için can verdiğini ancak son dönemlerde koltuk sevdası uğruna terör örgütünün siyası kanadı ile işbirliği yapanların şehit ailelerini görmezden geldiğini belirten Kiraz şunları söyledi:Bugüne kadar oğlumun şehit edilmesinden dolayı bir kez bile beddua etmedim, sert de konuşmadım. Ama inanın bugün o kadar içim doluyor ki... Haykırıp sert konuşmak istiyorum. 8 senedir benim ve ailemin ne çektiğini kimse bilmiyor. Torunlarım yetim kaldı, gelinimiz eşini kaybetti. Gelinim hâkim Yasemin Kiraz, saldırıdan sonra mesleği bıraktı ve halen toparlanamadı. Bir aileyi yerle bir ettiler. Bunun bedelini kim ödeyecek? Biz bugüne kadar Rabbimize sığındık, kadere iman ettiğimiz için boynumuzu büktük.Televizyonları izlediğimde tansiyonum yükseliyor. Ekrana çıkan profesörü, hukukçusu, siyasetçisi bugün hiçbir şey olmamış gibi, terör yokmuş gibi konuşma yapıyorlar. Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın cezaevinde ne işi olduğunu konuşuyorlar utanmadan. Dağdaki teröristbaşları mesaj gönderiyor. Bunlar yayınlamaktan utanmıyor. Devletin her türlü nimetinden faydalananlar, teröristleri savunuyor. Allah aşkına bu yapılanlar hak mıdır? Yaptıkları her konuşma şehit ailelerinin yüreğini dağlıyor. Terörü lanetlemekten korkanlar sıcak yataklarında huzurla yatarken bizlerin gözüne uyku girmiyor.Koltuk ve makam için gözü kararmış kişilere fırsat vermeyeceğiz. Biz 8 yıldır acılar içerisindeyken siz neye dayanarak HDP'ye bakanlık versek, ona buna af çıkarsak diyebiliyorsunuz? Ben de o zaman şunu söyleyeyim: Sizin de çocuğunuz şehit olsun, o zaman kimi isterseniz çıkarın ya da bakanlık verin. Onlar için bir şey fark etmiyor ama bizim için çok şey fark ediyor. Artık çıkıp bağırasım geliyor. Bu insanlarda, inanç, insaf ya da ülkeyi düşünmek diye bir şey yok. Ben bu haldeyken devletime oğlum feda olsun diyebiliyorum ama birileri koltuk uğruna devleti satma peşine düştü.Menfur saldırının yaşandığı gün, avukat gibi hareket ederek adliyeye giren terör örgütü üyeleri Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol, Savcı Kiraz'ı 6'ncı kattaki odasında alıkoydu. Yetkililerin yoğun uğraşları, ailesi, sevenleri, çalışma arkadaşları ve gelişmeleri anbean takip eden kamuoyunun uzun süren gergin bekleyişi, duyulan silah sesleriyle yerini endişeye bıraktı. Silah seslerinin ardından bir süre sonra vurulduğu anlaşılan Savcı Kiraz, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. İki terörist ise çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın teröristlerce makamında alıkonulduğu anın görüntüsünü sosyal medya hesabından 'Adalet böyle sağlanır' ifadesiyle paylaştığı tespit edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personeli Eda Ezgin Yıldız, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Terör sevici Yıldız, PKK'lı teröristlerin eylemlerini sonlandırmak için aylarca nokta operasyonlarla ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yöneltilen 'katliam' iftirasına da paylaşımlarında destek çıkmıştı. CHP PM üyesi Gökhan Günaydın'ın sekreteri olduğu belirtilen Yıldız'ın, İBB İSYÖN A.Ş.'de de İnsan Kaynakları Uzmanı kadrosunda olduğu, işe gitmeden maaş aldığı ortaya çıktı.SABAH