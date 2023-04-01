Bir masayı idare edemeyen Türkiye’yi idare edemez

BaşkanErdoğan, Kilis'te de Cumhuriyet Meydanı'ndaki 500 kişilik çadırda depremzedelerle iftar yaptı. "Türkiye bu felaketin üstesinden gelerek hedeflerine doğru ilerleyecektir" diyen Erdoğan, özetle şunları söyledi:Ülkemizin hızlı karar alan bir yönetime ihtiyacı bulunuyor. Bir masa etrafına toplanmış 7-8 kişiyi idare edemeyenlerin, 85 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi idare etmesi beklenemez.Teröristlerle el ele dolaşanların benim ülkeme vereceği hiçbir şey yoktur. Bunları Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te nasıl gömdüysek, 14 Mayıs'ta da siz sandığa gömeceksiniz. Ülkemizin ne fuzuli tartışmalarla boşa harcayacak vakti ne de birilerini bekleyecek sabrı var. Türkiye'yi ve deprem bölgesindeki şehirlerimizi sürekli kavga eden, birbirinin kuyusunu kazan, ruhsuz, ufuksuz, vizyonsuz bir kumar masasının kaprislerine terk edemeyiz.Şehit savcımızı katleden zihniyetle, bu zihniyetin destekçileriyle, eli kanlı katilleri meşrulaştırmaya çalışan terör yandaşlarıyla mücadeleyi sürdüreceğiz.