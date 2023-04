FETÖ’cü hesapların algı oyunu çöktü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, 30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü Birleşmiş Milletler (BM) Özel Oturumu'nda konuşmak üzere gittiği New York'taki temasları FETÖ'cülerin hedefi oldu. Hainler dün sosyal medyada "Emine Erdoğan ünlü bir mağazadan alışveriş yapıyor" iftirasını attılar.Ancak görüntülerin Emine Erdoğan'ın Central Park'ta yaptığı yürüyüşe ait olduğu ortaya çıktı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de Emine Erdoğan'ın kızı ve torunu ile parka yürüyüşe gittiğini belirterek, iftiraların organize bir dezenformasyon faaliyeti olduğunu ortaya koydu. Emine Erdoğan'ın BM'de önceki gün yaptığı konuşmanın yankıları da sürüyor.BM Genel Kurulu'nda konuşan ilk First Lady olarak "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta dile getirdiği, 'Dünya beşten büyüktür' ifadesi, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında da ayrı bir önem kazanıyor" diyen ve Erdoğan'ın artık dünyanın bildiği el hareketini yapan Emine Erdoğan'a dünyadan övgü yağdı. Emine Erdoğan, konuşmasının ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü, sıfır atık köşesindeki kitapları inceledi.BM'nin depremde hayatını kaybedenlerin anısına yaptığı anma köşesine karanfil koyan Emine Erdoğan, Uluslararası Göç Teşkilatı İcra Direktörü Antonio Vitorino'yu kabul etti. Vitorino, Emine Erdoğan'ın sıfır atık alanında gösterdiği liderliğin övgüye değer olduğunu söyledi. UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell'la da görüşen Emine Erdoğan, her çocuğun daha temiz bir dünya umudu için mücadeleyi sürdüreceğini söyledi.