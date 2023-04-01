Kılıçdaroğlu’nun danışmanından skandal itiraf: “KHK’lılara ihtiyacımız var”

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasının ardından firari FETÖ'cüler büyük sevinç yaşarken, akıllara ise 7'li koalisyonun seçim vaatlerinden biri olarak sunduğu KHK ile ihraç edilenlerin tekrar görevlerine iadesi geldi. Geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" demiş, ayrıca daha önce vaat ettiği Gezi Parkı ve KHK tutuklularının da serbest bırakacağını belirtmişti.Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz de CHP liderinin vaadini tekrarladı. Cengiz, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda yaptığı konuşmada, KHK'lılara ihtiyaçlarının olduğunu söyledi. Cengiz "Yaşları uygunsa tekrar göreve çağıracağız. Sadece adli ve savcılar değil, asker de bürokrasi de göreve... KHK ile çeşitli yol ve yöntemlerle emekli edilerek bu bürokratların görevlerine son verildi. Bunlarla çalışacağız" dedi. Recep Cengiz'in sözleri, 15 Temmuz gazilerinin tepkisine neden oldu.Darbecilere direnirken 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü'nde yaralanan Gazi İlhami Çil, "KHK ile atılanlar geri gelirse tekrar darbe mi yaparlar, tekrar ülkeyi bölmek için çalışma mı yaparlar onu da Allah bilir" diye konuştu. Gazi Çil şu ifadeleri kullandı: "Bu insanlar soruları çalarak, referanslar göstererek devlet kademelerine yerleştirilmiş, bulundukları mevkide devlete bağlılıkları olmayan kimselerdir. Çünkü devlete aidiyeti olmayanın millete de aidiyeti olmaz. Devletimiz, nereden emir alacakları belli olmayan insanları kanun hükmünde kararnamelerle devlet yönetiminden uzaklaştırarak devleti daha güçlü bir hale getirmeye çalışmıştır.40 yıldır içimizde sinsi bir örgüt olarak yerleşmiş ve zamanı geldiğinde de darbe yapmak için bekleyen bu örgüt 15 Temmuz'da da zaten darbe girişimini gerçekleştirdi. Bunu yaparken de askeriyenin ve devletin içerisindeki kendini satmış, mankurtlaşmış kimseleri kullanarak yaptı. Bunlar devleti ve milleti bir kenara bırakarak sadece Amerika'da suçlu olarak yaşayan örgüt liderine mi uyacaklar yoksa devletlerine mi itaat edecekler? Bu bir soru işaretidir. Kanun Hükmünde Kararnameler ile uzaklaştırılan sadece FETÖ ile değil PKK'yla da alakalı kimselerin geri gelmesi demek devletin tekrar 15 Temmuz öncesindeki hâle gelmiş olması demektir. Tekrar darbe mi yaparlar, tekrar ülkeyi bölmek için çalışma mı yaparlar onu da Allah bilir."15 Temmuz gazisi İlhami Çil, KHK'lılarla ilgili söylemlerin şehitlerin kemiklerini sızlattığını kaydetti. Çil, "2 bin 736 gazimizin canı yanıyor. Şehit ailelerimizin her gün bu haberleri duymaları bizim çocuklarımızın katilleri ve onun katillerini destekleyenlerin bu şekilde gündem olmasını maalesef üzülerek izliyoruz. PKK destekçisi partiler de bizim gazi Meclis'imizde siyaset yapıyorlar, bunlar da FETÖ gibi bir hale gelmeye çalışıyorlar" dedi.