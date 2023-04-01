Parmak izi bomba düzeneğinde çıktı

MersinMezitli'de 26 Eylül 2022'de iki kadın terörist tarafından Tece Polisevi'ne düzenlenen saldırıyla ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tanıtım toplantısıyla kamuoyuna medarı iftiharla duyurduğu Tutuklu Gazeteciler Raporu'nda adı geçen Dilşah Ercan'ın iki teröristi, eylemde kullanılan silah, bomba ve malzemelerle birlikte hazırladığına dikkat çekti.PKK'da 'Zozan Tolan' kod adıyla bir terörist olduğu ortaya çıkan Ercan'ın parmak izi de iki teröristin eyleme giderken çöp kutusuna attıkları zaman ayarlı bomba düzeneğinde çıktı.Ercan'ın da aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında polis memuru Sedat Gezer'in saldırıda şehit edilmesi ve ülke bütünlüğünü bozmaya kalkışmak suçlarından 2'şer kez müebbet hapis ve 74 yıla varan hapis cezaları istendi. Saldırganların sınırı geçmek için kullandıkları paramatorda izi bulunan Ahmed Ahmo ve Ercan'ın, iki teröriste eğitim verdikleri vurgulandı.