Rahat uyu savcım adalet emin ellerde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın, İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında terör örgütü DHKP-C üyelerince 46 yaşındayken şehit edilmesinin üzerinden 8 yıl geçti. Gezi Parkı odaklı olaylarda 16 Haziran 2013'te yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 269 gün sonra 11 Mart 2014'te hayatını kaybeden Berkin Elvan'ın ölümüne iliştin soruşturmayı yürüten Savcı Kiraz, 31 Mart 2015'teÇağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na avukat gibi giren 2 terör örgütü üyesince adliyenin 6'ncı katındaki makam odasında rehin alınmıştı. Kiraz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, 2 terörist Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. Dün şehit Savcı Kiraz'ı anmak için İstanbul Adalet Sarayı atrium alanında tören düzenlendi. Törende konuşma yapan Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan "O gün şehit savcımızı hedef alan kurşunlar aynı zamanda yargıya, adalete, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye sıkılmıştır" derken İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz "Savcımız bir adalet şehididir. Bıraktığı en büyük miras olan adalete daha güçlü şekilde sahip çıkmak zorundayız" ifadelerini kullandı.Törene katılan şehit savcının babası Hakkı Kiraz da adliye mensuplarına "Hepinizi birer 'Selim' olarak görüyorum. Allah bu millete, devlete zeval vermesin" dedi.Şehit Savcı Selim Kiraz, Eyüpsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında da dualarla anıldı. İstanbul Başakşehir'deki 'Şehit Savcı Selim Kiraz İlkokulu' öğrencileri mezarı ziyaret etti. Savcı Kiraz için bazı camilerde de Kuran-ı Kerim okundu.