Şehit asker ve korucular dualarla anıldı

Siirt'in Ormanardı Köyü bölgesinde, 5 yıl önce yol yapım şantiyesinin güvenliğini sağlarken, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Emre Dut ile güvenlik korucuları Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt ve Nevzat Gökçe için köy şehitliğinde tören düzenlendi. Kuran-ı Kerim okunan ve dualar edilen törende, Vali Vekili Muhammed Sait Baytok ve protokol üyeleri şehitlerin kabrine karanfil bıraktı. Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Vali Vekili Baytok, bölücü terör örgütünü lanetleyerek, hain örgütün hiçbir zaman milletin birlik ve beraberliğini bozamayacağını ifade etti.