Bakan Çavuşoğlu: Hedefimiz Cumhuriyetin ikinci asrını Türk Asrı yapmak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bartın'ın Ulus ilçesinde STK temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin elde ettiği başarıların herkesçe takdir edildiğini ve dünyadaki gelişmelere baktıklarında Türkiye'nin çok daha güçlü olması gerektiğini ifade etti.

Dünya genelinde meydana gelen gelişmeler hakkında da bilgi veren Çavuşoğlu, "Biraz önce Ukrayna Savaşı'ndan bahsettim Libya, Suriye ve Afganistan'da kırılganlık hala devam etmiyor mu? Kafkasya'daki kırılganlık ortada. Çin ile rekabet şimdi daha da keskinleşti. Sistemde önümüzü göremiyoruz. Dolayısıyla sistem yetersiz olunca bir de ortaya birçok aktörler çıkmaya başladı. Çin artık politikada ben de varım, beni sadece ekonomik olarak saymayın, diyor. Keza Hindistan da öyle. Avustralya, Amerika ve İngiltere ile beraber Çin'i çevreleme politikası izliyor. Uyanan Afrika'da yeni güçler ortaya çıkıyor. Dünyada bir güç paylaşımı var. Biz bu paylaşımın neresinde olacağız. Şu andaki haliyle yetinirsek çok iyi bir yerde olmayız. Şu an sağlamız ama bu sağlamlık da yetmez bize. Dünyada ilk ona girmemiz lazım. Akıllı güç olan Türkiye'nin hamleleri ile küresel aktör olması önemli bir başarıdır" diye konuştu.