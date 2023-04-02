Fitneye ve fesada fırsat yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu iller arasında yer alan Hatay'da faaliyetlerine devam ediyor. Ramazan ayının ilk iftarını Hatay'da Mehmetçik ile yapan Akar, öneki gün de Yayladağı ilçesinde depremzedelerle iftarda bir araya geldi. Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ile Yayladağı Belediyesi Mustafa Sayın Aba Güreşi Alanı'nda kurulan çadır kente giden Akar, MÜSİAD Konya'nın düzenlediği "Yayladağı Sınır Kapısı İftar Programı"na katıldı, depremzedelerle birlikte orucunu açtı. İftar sonrası konuşan Akar, şu mesajları verdi: (Danimarka'da Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağına saldırı) Bu küstah ve aşağılık saldırıyı gerçekleştiren, insanlıktan çıkmış, kin ve nefretle kudurmuş mahlukları şiddetle lanetliyor, bu eylemlere duyarsız ve sessiz kalarak bu şarlatanlara göz yuman, cezasız bırakarak bunları adeta suça teşvik edenleri de suç ortakları olarak ilan ediyor ve kınıyoruz. Hayat normalleşinceye kadar devletimiz, milletimiz tek yumruk, tek yürek olarak sizlerle beraberiz. Karamsarlık, kötümserlik yok, fitneye ve fesada fırsat, yer yok. Vatandaşların taleplerini de dinleyen, çocuklarla yakından ilgilenen Akar'a, depremzedeler yoğun ilgi gösterdi. "Allah devletimize zeval vermesin", "Allah sizi başımızdan eksik etmesin" diyen depremzedeler, Bakan Akar'ı alkışla çadır kentten uğurladı.