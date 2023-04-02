İBB’nin bankamatik memuru terör sevici çıktı

İşegitmediği halde maaş aldığı ortaya çıkan İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız'ın, Mehmetçiğin yanı sıra polise de hakaretler yağdırdığı ortaya çıktı. Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın adliyede DHKP-C'li teröristlerce şehit edilmesinin ardından savcının makamında rehin alındığı anın görüntüsünü paylaşarak, 'Adalet, adalet sarayında böyle sağlanır' notunu düşen ve tutuklanan İBB çalışanı Eda Ezgi Yıldız'la ilgili yürütülen soruşturmanın ayrıntılarına SABAH ulaştı.PKK'lı teröristlerin Güneydoğu'da başlattıkları Hendek Olayları'nı sonlandırmak amacıyla aylarca nokta operasyonlarıyla ilerleyen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 'katliam' iftirasına da destek çıkan Yıldız'ın emniyet teşkilatını da karalayan paylaşımları ortaya çıktı. İBB'nin apar topar işten çıkardığı Yıldız'ın "Polis Teşkilatı, halkın güvenliği perdesi altından halka zulüm örgütüdür" paylaşımıyla emniyet teşkilatını hedef aldığı saptandı. Yıldız'ın ayrıca devleti teröristlikle suçlayan paylaşımlarda da bulunduğu belirlendi.İBB'yebağlı Boğaziçi A.Ş. çalışanı Tayfun Zorlu'nun da DHKP-C'li teröristlere, görevi başında şehit ettikleri Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın ardından methiyeler düzdüğü ortaya çıktı.Zorlu'nun Savcı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin ardından "Dün Mahir'i ananlar, selam yollayanlar bugün öldürülenlere terörist diyemez. Kızıldere'de ve Çağlayan'da aranan adalet elbet sağlanacak" paylaşımı yaparak teröre destek verdiği görüldü. Boğaziçi Yönetim A.Ş., İBB iştiraklerinden biri olarak hizmet veriyor.SABAHParti Meclisi üyesi ve İBB şirketi İstanbul Yönetim Yenileme A.Ş.'nin (İSYÖN) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Günaydın'ın sekreteri olan Eda Ezgi Yıldız hiç işe gitmeden 2019'dan beri İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nde 'Uzman' kadrosundan sosyal yardım ve ikramiyeler hariç 15 bin lira maaşla işe alınmıştı.SABAH