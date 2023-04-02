SON DAKİKA: Şehit babasından 7’li koalisyona zehir zemberek sözler: Sizi kapıdan içeri sokmam, o masayı başınıza devireceğiz

Konyalı Mustafa Akyüz, üniversite eğitimi yarıda bırakıp astsubay oldu. Akyüz, 1995'te henüz 22 yaşında pırıl pırıl bir gençken, Tunceli Hozat kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 17 askeri ile birlikte şehit oldu. İçindeki acı yıllardır dinmeyen şehidin babası Nusret Akyüz (75), 6'lı masanın, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile görüşüp destek istemesine tepki gösterdi.
KOLTUK SEVDASI İÇİN GÖZ YUMUYORLAR
Acılı baba, "Ne oldukları, kime hizmet ettikleri belli. Amaçları ülkeyi bölmek, devleti yıkmak, vatandaşları perişan etmek. Tayyip Erdoğan gitsin de ülke ne olursa olsun anlayışındalar. Amerikan uşaklığı yapıyorlar. Biz bu ülkede doğduk, bu ülkede büyüdük ve bu ülkede öleceğiz. Bu ülkenin gerçek sahipleri biziz ve ülkemize sahip çıkacağız.
Oğlum ve 17 askeri, CHP'nin oy istediği hainler tarafından şehit edildi. Kılıçdaroğlu şimdi çocuklarımızı şehit edenlerden oy dileniyor. Buna müsaade etmeyiz. Bu vatanı bırakmayacağız, bunlara da yar etmeyeceğiz. O masada oturan ve adı milliyetçi olan olanlar, böyle bir şeye nasıl müsaade eder? Nasıl karşı çıkmaz? Çünkü, 'milliyetçiyim, muhafazakarım' diyenler, 3-5 sandalye alıp meclise girme derdine düşmüş. Hepsi menfaat peşinde. Koltuk sevdası için buna göz yumuyorlar.
HAKKIMI HELAL ETMEM
Helallik isteyen Kemal Kılıçdaroğlu'na hakkımı helal etmem. O kim ki hakkımı helal edeceğim. Şehit olan oğlum ve 17 askerinin hakkı ne olacak? Benden nasıl helallik isteyecekler? PKK'lılar, şehidimin silahını ve teçhizatını bile alıp götürdü. Oğluma bunları yapan hainlerle işbirliği yapan birine helallik vermem. CHP'liler evime ziyarete geleceklerdi.
Evimde bayrak var, kuran var, şehitlerimizin fotoğrafları var. Onun için, evim sizin ziyaret edeceğiniz bir yer değil dedim. Kabul etmedim. Bizim görüşümüz belli, durduğumuz yer belli. Halkımız bunlara oy vermez. Türk milleti sandıkta gerekeni yapacak ve en güzel cevabı verecek. O masa da onların üzerine yıkılacak" dedi.