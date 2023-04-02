SON DAKİKA: Şehit babasından 7’li koalisyona zehir zemberek sözler: Sizi kapıdan içeri sokmam, o masayı başınıza devireceğiz

Oğlum ve 17 askeri, CHP'nin oy istediği hainler tarafından şehit edildi. Kılıçdaroğlu şimdi çocuklarımızı şehit edenlerden oy dileniyor. Buna müsaade etmeyiz. Bu vatanı bırakmayacağız, bunlara da yar etmeyeceğiz. O masada oturan ve adı milliyetçi olan olanlar, böyle bir şeye nasıl müsaade eder? Nasıl karşı çıkmaz? Çünkü, 'milliyetçiyim, muhafazakarım' diyenler, 3-5 sandalye alıp meclise girme derdine düşmüş. Hepsi menfaat peşinde. Koltuk sevdası için buna göz yumuyorlar.