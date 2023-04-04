‘Kurşun şantiye görevlisinin silahından’

İstanbul Zeytinburnu'nda bulunan İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden iki mermi çekirdeğinin balistik raporuna ilişkin yapılan açıklamada, mermilerin olayı üstlenen güvenlik görevlisinin ruhsatlı tabancasından çıktığı doğrulandı.Çevredeki bir inşaata giren hırsızları kovalamak için inşaattaki güvenlik görevlisi M.E.'nin açtığı ateş sonucu binaya isabet ettiği anlaşılan mermilerle ilgili İstanbul Valiliği bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "İl Başkanlığı ve yanındaki iş merkezine isabet eden mermi çekirdeği parçalarının, olaydan sonra yakalanan ve E-5 Otoyolu istikametindeki inşaatın şantiye görevlisi olan M.E.'ye ait bulundurma ruhsatlı tabancadan çıktığı balistik raporu ile kesinlik kazanmıştır" denildi.