Terör örgütü inlerine hapsoldu

Mehmetçikbir yandan depremin yaralarını sarmak için canla başla çalışırken öte yandan terörle mücadelesini yurtiçinde ve sınır ötesinde sürdürüyor. Sınır ötesinde gerçekleştirilen harekatlar ile beli kırılan terör örgütü, elebaşlarının etkisiz hale gelmesiyle dağılma sürecine girdi.İHA/SİHA'lar ve istihbarat eliyle teröristlerin her adımını gözlem altında tutan Mehmetçik, "Nerede saklanırsanız saklanın sizi bulacağız, sonunuz belli. Tek çıkışınız Türk adaletine teslim olmak" telkininde bulunuyor. Mağaralarından çıktıkları anda Türk SİHA'ları tarafından görüntüleneceklerini bilen teröristler inlerinde hapsoldu. Terörle mücadeledeki bu başarılı operasyonlar sonrası eli kanlı terör örgütünde çözülme ve dağılma süreci başladı. Bu sürecin önümüzdeki dönemde hızla devam edeceği belirtiliyor. Geçtiğimiz hafta 6 terörist teslim oldu. Çözülmeleri engellemeye ve örgüt mensuplarının aileleri ile müzahir kesimlerden gerçekleri gizlemeye çalışan PYDYPG terör örgütü sözde üst yönetiminin talimatıyla infazlar da gerçekleştiriyor.