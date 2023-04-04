Türk siyasetinin ‘Başbuğ’u 26. ölüm yıldönümünde anılıyor

Türk siyasetinin 'Başbuğ'u, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş, vefatının 26. yıldönümünde rahmetle anılıyor. Lefkoşa'da 25 Kasım 1917'de doğan Türkeş, Harp Akademisi'nden teğmen rütbesiyle 1938'de mezun oldu. 'Türkçülük-Turancılık' davasından 9 ay 10 gün hapis yattı. Askeri Yargıtay kararıyla tahliye olan Türkeş, 1947'de beraat etti. Milli Birlik Komitesiyle yaşanan anlaşmazlıklar sonucu emekliye sevk edildi. Türkeş, Süleyman Demirel başkanlığında kurulan koalisyon hükümetlerinde Başbakan Yardımcılığı ve Devlet Bakanlığı yaptı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinde 218 Ülkücüyle birlikte idamı istenen Türkeş, 4.5 yıl hapis yattı. Türkeş, 4 Nisan 1997'de kalp krizi sonucu vefat etti.