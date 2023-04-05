Bakan Ersoy: Kalıcı konutları 1 yılda teslim edeceğiz

Bayrama kadar konteyner kentlerin kurulumlarının tamamlanmasını hedeflediklerini aktaran Ersoy, "Öncelikli olarak hedefimiz bayrama kadar geçici konutlarımızı, konteyner kentlerimizin tamamlanması. Koordinasyon toplantılarında takip ediyoruz ihtiyaç duyulan yaklaşık 80 bin civarında, konut ihtiyacı var, yeniden yapılacak devlet tarafından. Bunların da biliyorsunuz temel atmaları başladı. Şuanda 10 binden fazlasının temeli atıldı. İnşallah hızlı bir şekilde bir ay gibi kısa bir sürede kalanların da temellerini atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi 1 yıl içerisinde bu konutları da tamamlayıp sizlere hak sahiplerine teslim etmiş olacağız inşallah. Biz özellikle sizlere güveniyoruz. Bu deprem sırasında en baştan beri göstermiş olduğunuz metanet sabır ve birliktelikten dolayı sizlere şükranlarımı sunmak istiyorum. Siz bizi daha çok motive ediyorsunuz, biz sizi motive etmemiz gerekirken siz bizleri daha çok motive ediyorsunuz" diye konuştu.