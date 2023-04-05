Meteoroloji’den Antalya için gök gürültülü sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın akşam saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusunda kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, bin 400 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor.