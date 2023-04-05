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Giriş Tarihi: 5.4.2023 16:00

Meteoroloji'den Antalya için gök gürültülü sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'nın doğusu için kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Bölgede bin 400 metre üzeri yüksek kesimlerinde ise kuvvetli kar yağışları bekleniyor.

İHA
Meteoroloji’den Antalya için gök gürültülü sağanak ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın akşam saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusunda kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, bin 400 metre üzeri yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor.

VATANDAŞLAR DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMALARI YÖNÜNDE UYARILDI

Başta Antalya-Konya yolunun yüksekleri olmak üzere ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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Meteoroloji'den Antalya için gök gürültülü sağanak ve kar yağışı uyarısı
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