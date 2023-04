Şaban Abi’yi uğurladık: Sen artık kalbimizdesin

SABAH Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Şaban Arslan (56), gazetedeki odasında önceki gün saat 18.50 sıralarında kalp krizi geçirdi. Odasında yapılan ilk müdahalenin ardından Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırılan Şaban Arslan kurtarılamadı. Şaban Arslan için dün yıllardır gazetecilik yaptığı Turkuvaz Medya Grubu binasında tören düzenlendi. Törene gazeteci Şaban Arslan'ın eşi Serpil, çocukları Esra ve Ahmet Buğra'nın yanı sıra, Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak, SABAH Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak, çalışma arkadaşları, çok sayıda meslektaşı ile sevenleri katıldı.SABAH Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Erdal Şafak, törende yaptığı konuşmada uzun yıllardır omuz omuza çalıştığı Şaban Arslan'ı duygu yüklü sözlerle son yolculuğuna uğurladı. Erdal Şafak şöyle konuştu: "Önce Savaş Ay, arkasından Aydın Şentürk, daha sonra Hıncal Uluç ve şimdi sevgili Şaban Arslan... SABAH ailesinin yüreğine son zamanlarda katlanabileceğinin çok üstünde ateş düştü. Ve şairin dediği gibi 'Gitgide artıyor yalnızlığımız.' Şaban Arslan'la 15 yıla yakın süredir beraber çalıştık. İşini seven, kurumuna bağlı, arkadaşlarına candan bir insandı. Bulunduğu ortama iyimserlik ve neşe aşılardı. Hayatı seviyordu, hayalleri vardı, umutları vardı, hedefleri vardı... Ailesine daha iyi bir gelecek hazırlamak gibi, mesleğinde daha uzun yıllar çalışmak gibi... Arkadaşlarıyla, sevdikleriyle hayatı ve mutluluğu daha uzun yıllar paylaşmak istiyordu ve de Allah ömür verseydi ileri yaşlarında bir türlü inşaatını bitiremediği köy evinde yılda birkaç defa dinlenmek istiyordu. Olmadı, hayat onu elimizden aldı. Daha dün esprileriyle hepimizi güldürüyordu, bugün ölümüyle hepimizi ağlatıyor. Mekânın cennet olsun sevgili Şaban Arslan..."Törende helallik alınmasının ardından cenaze namazı da kılındı. Namazın ardından Şaban Arslan'ın naaşı dua ve gözyaşları arasında İstanbul Havalimanı'na uğurlandı. Samsun'a gönderilen Şaban Arslan'ın naaşı, bugün öğle namazını müteakip Merkez İlkadım İlçesi Bahçelievler Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kıranköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Ordulu olan Şaban Arslan, Samsun'da merhum babasının yanına defnedilecek.1967 yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde doğan Şaban Arslan, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Gazetecilik mesleğine Hürriyet Gazetesi'nde başlayan Arslan, ardından Akşam Gazetesi'nde İstihbarat Şefliği ve Haber Müdürlüğü, Yeni Şafak Gazetesi'nde ise İstihbarat Müdürlüğü yaptı. Yeni Şafak Gazetesi'nde birçok ses getiren habere imza atan Arslan, 2008'de SABAH Gazetesi Bölge Koordinatörü olarak göreve başladı, Marmara, Karadeniz, Bursa, Anadolu eklerini hazırladı. Yine aynı yıl içinde SABAH Gazetesi Haber Koordinatörlüğü görevine getirilen Şaban Arslan, son olarak SABAH Gazetesi Yazı İşleri Koordinasyon'da Yazı İşleri Müdürlüğü görevinde bulunuyordu. Aynı zamanda SABAH Avrupa'yı hazırlayan ekibin başında yer alan Şaban Arslan, evli ve 2 çocuk babasıydı. Arslan 4 kitap kaleme almıştı.SABAH Yazı İşleri Müdürü Hülya Ünlü Mavigözlü, Arslan'la birlikte mesaisini "Onun geldiğini asansörden indiğinde anlardınız" diyerek anlatmaya başlıyor:Herkese takıla takıla, selam vere vere, bağıra çağıra, o gün ağzına hangi türkü takılmışsa söyleye söyleye gelirdi... Sonra kapının önünde durur, o muzip gülüşüyle "Nerdesin kardeşim" derdi... Hayat enerjisini bir dakika içinde size de bulaştırır, kafanızda her ne varsa uçup giderdi. Hani mihenk taşlar vardır, yerinden kalkarsa yapı sarsılır... İşte öyle sarstın bizi be Şaban... Hani herkesi bir arada tutan harçlar vardır... Senin neşen de öyleydi be arkadaşım... Birleştirici...Sorulmayacak soruları sorar, ortaya çıkan tartışmalardan öyle bir manşet çıkarırdı ki, hayran kalırdınız... Hayatın o kadar da ciddiye alınacak bir şey olmadığını anlatırdı bize en sert tartışmaların ortasında...Bugün kolumuz kanadımız kırık... Yüreğimizde küçük bir mum alevi kadar bile enerji yok... Ölüm kimseye yakışmaz, bazılarına hiç yakışmaz, ama sana hiç mi hiç yakışmadı be dostum, abim, meslektaşım, dert ortağım, arkadaşım... Birlikte çıktığımız bu yolda bizi bırakıp da nereye gittin?..SABAH Gazetesi'nin dün sabah yapılan gündem toplantısı buruk geçti. Şaban Arslan'ı kaybetmenin acısıyla toplantıya katılan gazeteciler duygusal anlar yaşandı. Arslan'ın her zaman oturduğu koltuğu boş kalırken, masada kendisini temsilen çerçeveli bir fotoğrafı yer aldı.Arslan'ın en büyük hayali Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Gölcüğez köyündeki baba ocağını restore ettirmekti. Babası 2015'te vefat ettikten sonra annesinin yaşamaya devam ettiği köy evini mahzun bırakmak istememişti. Annesini kardeşinin yanına yerleştirip, yaşlı baba ocağını restore ettirmeye başladı. Öyle ki proje onun hassasiyeti nedeniyle planlanandan uzun sürdü. Tam bitti derken, evin içine girmeye Arslan'ın ömrü vefa etmedi. Köyüne duyduğu özlemi satırlara da yansıtan Arslan, köyü Gölcüğez ile ilgili, "Burayı, herhangi bir mahalle olarak algılamayın. Orası benim için dünyanın en güzel yeridir" diyordu.