‘Seçim komisyonunu Kandil belirledi’

HDPeski Milletvekili Altan Tan, partiden istifa etmiş ve 24 Haziran 2018'deki milletvekili seçiminde Saadet Partisi'nden aday olmuştu. Altan Tan, sosyal medya hesabından kendisiyle ilgili iddialara yanıt verdi. "PKK'nın Avrupa'da yayınladığı İmralı tutanaklarına bakın yeter" diyen Tan, tutanaklarda geçen diyaloğun bir bölümünü yayınladı:Bazı yerlerde yerelden aday gösterilmemesi oy kaybettirdi.Kim belirledi bunları?Seçim komisyonunun çalışmalarıyla belirlendi.Kimdir bu seçim komisyonundakiler? Bunlar Kandil tarafından mı belirlendi, yoksa siz mi belirlediniz?Kandil belirledi.