Türkiye Yüzyılı için 21 yıldır çalışıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nca (SETA) hazırlanan ve Turkuvaz Medya bünyesinde yayımlanan Kriter dergisinin nisan sayısı için özel röportaj verdi. SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran'ın sorularını yanıtlayan Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı:AK Parti olarak 2023 seçimleri için kampanya stratejimizi tam 21 yıl önce hazırlamaya başladığımızı söylesem abartmış olmam. Türkiye Yüzyılı, bu süreçte elde edilen birikim ve sürekli tazelenmekte olan motivasyonumuzu tanımlayan bir vizyon. Kampanya sürecinde bu 21 yıldaki hizmet ve eser siyasetimizi milletimize hatırlatmak ve bu hatırlatmalarımızın vatandaşlarımız nezdinde samimi kabullere dönüşmesi en önemli hedefimizdi.28 Ekim'de, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla seçim kampanyamızın ilk işaret fişeğini zaten atmıştık. Sessiz ama derinden bir seçim kampanyası yürüteceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonu ana temamızla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.Artık şahlanış dönemine geçiyoruz. Türkiye'yi küresel bir güç yapmak için çalışmaya devam edeceğiz. İnsanlarımızın refahını en üst seviyeye çıkarma kararlılığıyla ve Türkiye Yüzyılı eşiğinde olmanın biliciyle milletimizden tekrar onay istiyoruz.