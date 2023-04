Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Geleneksel 14. Büyükelçiler İftarı'nda 119 ülkenin büyükelçileri ve müsteşarları ile 13 din adamını ağırladı. Erdoğan, şöyle konuştu:6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle ramazanı buruk karşıladık. Depremlerde ve ardından yaşanan sellerde 50 binin üzerinde canımızı toprağa verdik. Milletçe içinde bulunduğumuz bu günlerde dost ve kardeş ülkelerin güçlü desteğini yanımızda görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Uluslararası yardım çağrımıza, 90 ülke, 11 bin 320 personelle bilfiil destek verdi. Arama kurtarma ekipleriniz yüzlerce vatandaşlarımızın enkaz altından çıkarılmasına yardımcı oldu. Milletçe bize uzatılan bu yardım elini hiçbir zaman unutmayacağımızın bilinmesini istiyorum.Çok ağır bedeller ödesek de her defasında tıpkı bir anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğmayı başardık. Bugün de aynısını yapıyoruz. Asrın felaketiyle mücadelemizde aynı sarsılmaz azmi gösteriyoruz. Bir yandan geçici barınma alanlarını tamamlarken, diğer yandan kalıcı konutların inşasına geçiyoruz. 70 bin konut ve köy evinin yapım süreci başladı. Bunlardan 40 bin 761'inin temelini attık. Deprem bölgesinde toplamda 650 bin, ilk bir yıl içinde de 319 bin konut ve köy evinin inşasını planlıyoruz.Seçim sürecinin bu çalışmalarımızı yavaşlatmasına izin vermeyeceğiz. Bu konudaki kararlılığımızı ilk günden itibaren açıkça ortaya koyduk. 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı etkileyen deprem felaketine rağmen seçimleri erteleme yoluna gitmedik.Biz Türkiye'nin kapasitesine, demokrasimizin gücüne, hepsinden önemlisi milletimizin dayanışma ruhuna güveniyoruz. 14 Mayıs seçimlerinde insanımızın hem kendi hem de evlatlarının geleceği için sandıkta yine en doğru kararı vereceğinden şüphemiz yok. Meydanların dilini çok iyi bilen, son 20 yılda girdiği 15 seçimin hepsinde milletin teveccühünü kazanan bir siyasetçi olarak dalga dalga büyüyen bir zaferin ayak seslerini duyuyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın cemresi sadece gönüllere değil, aynı zamanda sandığa da şimdiden düşmüştür.Geçen seçimlerde gümrük kapılarının yanı sıra, 60 ülke, 123 merkezde sandık kurduk. 14 Mayıs seçimleri yurtdışında yaşayan kardeşlerimizin bulundukları yerlerde oy kullanacağı 6. seçim olacaktır. Vatandaşlarımızın iradelerini sandığa özgürce ve geniş bir katılımla yansıtabilmeleri noktasında sizlerin desteğini bekliyoruz. Özellikle bölücü örgüt yandaşlarının zorbalıkla seçimlere gölge düşürmesine müsaade etmeyeceğinize yürekten inanıyorum.Dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz bir başka alan terörle mücadeledir. Terörü insanlığın gündeminden çıkarmak, temel vazifelerimiz arasındadır. Bu şiarla PKK, PYD, YPG, FETÖ, DEAŞ başta olmak üzere terörün her türlüsüne karşı ayrım yapmadan mücadelemizi sürdürüyoruz. Kelime oyunlarıyla, diplomatik ve askeri cambazlıkla bölücü terör örgütünü palazlandırma girişimlerini biliyor, tek tek takip ediyoruz. Vakti saati geldiğinde elbette bunları muhataplarını önüne koyacağız.Nasıl ülkemizin bir terör koridoruyla kuşatılmasına rıza göstermediysek, yeni teşebbüslere de kesinlikle izin vermeyeceğiz. Vatanımıza yönelik terör tehditlerini kaynağında bertaraf etme stratejimizi uygulamaya devam edeceğiz.Maruz kaldığımız onca haksızlığa rağmen Avrupa Birliği (AB) üyeliği stratejik hedefimiz olmayı sürdürüyor. Ancak kimi Avrupa ülkelerinde İslam düşmanlığını körükleyen eylemlere göz yumulması geleceğimiz bakımından endişe vericidir. Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'in mushafının yakılmasına kadar varan bu menfur girişimler hiçbir şekilde kabul edilemez. Mushaf yakma eylemlerine ifade hürriyeti kisvesi altında izin verenler demokrasi ve özgürlük kavramlarının altını oymaktadır. Yaklaşık 2 milyar insanı rencide etmekte kalmayıp, öfkeye sürükleyen bu alçaklıklara artık bir son verilmesi gerektiğinin altını özellikle çizmek istiyorum.Eşim Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi, BM 77'nci Genel Kurulu'nda 105 ülkenin eş sunuculuğunda kabul edilen kararla küresel boyut kazandı. 30 Mart, Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildi. Bu anlamlı günü idrak etmek üzere BM'de bu konuda özel bir oturum da düzenlendi. İnsanlığın geleceğini ilgilendiren bu konudaki destekleriniz dolayısıyla her birinize teşekkür ediyorum.BaşkanErdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen 30 Mart Sıfır Atık Günü özel oturumuna katılımına ilişkin sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "New York seyahatimizden geriye dostluk, kardeşlik ve güzel duygular kaldı. Sıfır Atık projemizin elde ettiği başarının mimarları; ev atıklarını kompost ile dönüştüren kadınlarımıza, geleceğine atıksız bir yaşam felsefesini savunarak sahip çıkan gençlerimize, geçmişinden aldığı ilhamla tabiata hürmeti seçen aziz milletimize teşekkür ediyorum" dedi.