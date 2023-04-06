AK Parti iktidarı terörü bitirdi, hizmeti getirdi: Batı’da ne varsa Doğu’da da oldu

Türkiye'de20 yıllık AK Parti iktidarı döneminde Cumhuriyet tarihinde yapılmayan yatırımlarla Güneydoğu Anadolu Bölgesi şaha kalktı. PKK'nın engellemeye yönelik yaptığı tüm saldırılarda şehitler verilmesine rağmen, yollar, tüneller, köprüler, barajlar, havaalanları tamamlanırken, modern hastaneler ile okullar yapıldı. SABAH'a konuşan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, "Bir taraftan terörle mücadele, diğer yandan kalkınma hamlesi sürdü. Terör bitti, bölge kalkındı.Yıllar sonra yeraltı kaynaklarımız keşfedildi, petrol kuyuları açıldı" dedi. 40 yıldır süren terör olayları nedeniyle Batı'ya göre her alanda geri kalan bölgede birçok proje Başkan Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri döneminde hayata geçirildi. Şırnak'ta terörün en önemli alanlarından biri olan Irak sınırındaki Cudi Dağı'nda şantiyelere yönelik bombalı ve silahlı saldırılara rağmen tüneller ve duble yollar inşa edilerek bölge halkına konforlu bir yolculuk imkânı sunuldu.Yine Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, binlerce insana istihdam alanı oluşturan Silvan Barajı da PKK'nın hedefleri arasındaki en önemli projelerden biriydi. Terör örgütünün baraja yönelik düzenlediği saldırılarda şehitler verildi, ancak Erdoğan'ın talimatıyla saldırılar nedeniyle geç de olsa barajın yapımı tamamlandı. Aynı şekilde Batman-Mardin arasında yapılan Ilısu Barajı da engellemelere rağmen tamamlanırken, İHA, SİHA ve milli teknolojinin de kullanılması sonucu bölgedeki dağlar terörden temizlendi.Yurtiçindeki terörist sayısı minimum seviyelere inerken yıllardır çalışmalar yapılmayan yeraltı kaynaklarının da keşfedilmesi için büyük bir atılım başlatıldı. Erdoğan'ın talimatıyla bir dönem terörün kol gezdiği Gabbar Dağı'nda TPAO'nun çalışmaları sonucu petrol bulundu. Yakın zamana kadar operasyonla gidilen bölgede petrol kuyuları açılırken, Besta bölgesi ile Cudi'nin de yeraltı kaynaklarının ekonomiye kazandırılması için petrol arama çalışmaları başlatıldı. Bölgedeki önemli projelerden biri de Yüksekova ve Şırnak havaalanları oldu. Yıllarca PKK'nın engellemek için üst üste saldırılar yaptığı havaalanı tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunuldu.