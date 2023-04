Bakan Bozdağ’dan HDP’ye sert tepki: Dünü unuttular şimdi tehdit ediyorlar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kanaat önderleriyle iftar programında buluştu. Gündeme dair önemli açıklamada bulunan Bakan Bozdağ, son 20 yıl içerisinde Güneydoğu'da yaşanılan değişim ve dönüşümlere dikkat çekti. Bölgede yasakların, Kürtçe üzerindeki baskıların AK Parti hükümetinin göreve gelmesiyle atılan tarihi reformlarla son bulduğunu söyledi.Kürtçe şarkı çıkaracağını söylediği sırada linç edilen Ahmet Kaya'yı hatırlatan Bakan Bozdağ, "Kürtçe'nin üzerindeki yasakları tek tek biz kaldırdık. Rahmetli Ahmet Kaya, Kürtçe şarkı söylemek istediğini ifade edince bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun etrafına çöreklenmiş olanların rahmetliye nasıl linç uyguladıklarını yakinen o dönemleri bilenler bilir. Şimdi bu ülkede Kürtçe türkü, şarkı her türlü müzik, her türlü sanat, tiyatro oyunları oluyor mu? Oluyor. Dün mümkün müydü? Değil. Davası, soruşturması olanın kendini Kürtçe savunmasının imkanını biz getirdik. Cezaevinde olanlar, analarıyla kendi ana dilleriyle konuşamazdı. Konuşma yasağı vardı. Onu biz kaldırdık. Şimdi Ahmet Türk konuşuyor. Başkaları da konuşuyor. Memleketin hiçbir yerinde kendi ilinde dahi Kürtçe siyaset yapamaz, Kürtçe propaganda yapamazdı. Kürtçe siyaset yapmanın, Kürtçe siyasi propaganda yapma hürriyetini bu ülkeye biz getirdik" diye konuştu.Bozdağ HDP'li Ahmet Türk'ün sözlerine tepki gösterirken şöyle konuştu: "Şimdi kalkıp öte yandan konuşuyor. Diyor ki AK Parti'ye oy verirse şöyle olur, böyle olur diye bütün Kürt kardeşlerimizi tehdit ediyor. AK Parti, Kürt kardeşlerimize bugüne kadar konuşulamayan, konuşmaya insanların cesaret edemediği pek çok konuda tarihi adımları atarak en büyük gelişmeyi ve değişmeyi sağlamış, Cumhuriyet tarihinin en reformcu iktidarıdır. Bunların zihniyetini daha önce biliyorsunuz CHP ile o dönemin partileri ittifak yaptılar. Sonra kollarına kelepçe taktılar. Sonra da parlamentodan hepsini attılar. Geçmişi şöyle bir baktığınızda bunlar bölgedeki insanların dertlerine derman olan değil, dertlerinin büyümesi için her şeyi yapan kadrolar."