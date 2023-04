Bu kişi emekli ve işçinin maaşlarını bile ödeyemez

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Emeklilerle İftar" programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:Emekliler, aile hayatımızın güvenceleri, toplumun sağduyu adresisiniz. Ülkemizin modern hastaneleri ve sigorta sistemi ile güçlü sağlık altyapısı en çok emeklilerimize hizmet ediyor. Ülkemizin 20 yılda nereden nereye geldiğini gençlere anlatmakta zorlanabiliyoruz ama siz buna tanıksınız. Ülkemizin asırlık eksiklerini tamamlayarak bu günlere beraber getirdik.Hayatın en ağır yüklerini geride bıraktıktan sonra hayatını rahatlıkla sürdürmek sizin en büyük hakkınızdır. Türkiye'nin 20 yılda sağladığı büyümeden emeklilerimiz de faydalandı. Son düzenleme ile en düşük emekli maaşını 7500 TL'ye yükselttik. Maaşlarınızın yattığı bankaların size promosyon ödemesi yapmasını temin ettik. Aylıklardan yapılan yüzde 15 kesintiyi önce düşürdük, sonra tamamen kaldırdık. PTT aracılığı ile isteyen vatandaşlarımız maaşlarını evlerinde alabiliyor.Son günlerde birileri emekli maaşları ve ikramiyeleri üzerinden bir istismar siyaseti yürütüyor. İkramiyeleri böyle yapacakmış, bunun için söz vermiyormuş. Aynı zat kazandığı belediyelerden tek bir işçinin bile işinden edilmeyeceği sözünü vermişti. Ne oldu o söz? On binlerce insan işinden ekmeğinden edildi. Bu kişi namus sözünü asla yerine getirmedi. 'Her çiftçiye bedava traktör vereceğiz' dediler. Sorun bakalım, ülkenin neresinde hangi çiftçiye bedava traktör vermişler?Açmışlar vaat bohçasını bol keseden dağıtıyorlar. Biz 20 yıldır emeklilerimiz başta olmak üzere milletimize verdiğimiz tüm sözleri tuttuk mu? Yapacağız dediğimiz her projeyi yaptık mı? Yaptık. Verdiğimiz her sözü yerine getirerek ülkemize çağ atlattığımızı kimse inkar edemez.Allah göstermesin, bu kişi ülkenin yönetimine geçerse olacakları ben size söyleyeyim. Sözünü ettiği o ikramiye, o maaş artışlarını yapar mı? Bilmiyorum. Ama kesin olan şu ki emeklisinden işçisine ve memuruna kadar devlet bütçesinden maaş alan hiç kimse bir sonraki ay hesabına o paranın yatıp yatmayacağını bilemeyecektir. Deprem bölgesindeki vatandaşımız, o yıkılan yuvasına ne zaman kavuşacağını hiçbir zaman bilemeyecek. Engellisinden yaşlısına, dul ve yetiminden şehit yakını ve gazisine, devletten sosyal yardım ödemesi alan hiçbir insanımız bir sonraki ay hesabına bu paranın gelip gelmeyeceğini bilemeyecek. Çünkü bunlar ülkeyi yönetmeye, milletin dertlerini çözmeye gelmiyor. Bunlar en az 7 kişiye cumhurbaşkanı yardımcılığı, vaatlerine bakılırsa en az 50 kişiye de bakanlık makamı dağıtmaya geliyor.Bunlar eski Türkiye'yi geri getirmeye geliyorlar. Türkiye'yi 20 yıl sonra yeniden küresel lobilere bağımlı hale getirmeyi düşünüyorlar. Ekonomiyi 2 günde yerle yeksan edecekler. Sonra Amerika'ya gidip memur-emekli maaşı ödemek için para dilenecekler para! 3 kuruş için ülkenin gururunu ayağa düşürecekler.