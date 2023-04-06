Okan Müderrisoğlu yazdı: Kıl payı değil açık ara seçim!

İktidar bloğunda ise uygulamadan kaynaklanan sistemik sorunların aşılması, ekonomik dengelenmenin öncelenmesi, deprem bölgesini rehabilite etmeye dönük önlemlerin süreklilik kazanması, adalet ve kalkınma anlayışı ile milli sanayi, milli savunma, milli dış politika başlıkları ağır basacak.

Elbette..

Gençler; heyecanları, tepkisellikleri ve umutlarıyla sandığa yansıyacak.

Ve en önemlisi...

Kadınlar... Hayatın tam merkezine taşınan, açık fikirli, bilinçli kimlikleri ile kazanımlarını teminat altına almaya; evde, işte, siyasette daha çok var olmaya çalışacak. Yani, seçimde tüm gücünü hissettirecek.

Seçim analizlerinde bu ve bunun gibi bir yığın faktör arka arkaya sıralanabilir. Her birine ayrı ayrı anlamlar da yüklenebilir

Hatta...

İdeolojik ayrımlar, etnik ve mezhebi aidiyetler, etki ve baskı gruplarının rolleri, dış merkezlerin inisiyatif alma biçimleri, sosyal medya algoritmaları, tarihi hesaplaşmalar da bu denkleme dahil edilebilir.

Amenna!

Ama benim varmak istediğim nokta başka. Değişik anket çalışmaları, cumhurbaşkanlığı seçiminin kafa kafaya sonuçlanacağına işaret ediyor ya... İşte ben buna katılmıyorum. Seçmenin ferasetinin, seçim sonuçlarında tereddüde mahal vermeyecek bir netlikte tezahür edeceğini düşünüyorum.

Kimsenin kulp takamayacağı, milli iradeyi eğip bükemeyeceği, ülkenin kaosa terk edilemeyeceği, maceraya atılamayacağı açıklıkta sonuçlarla karşılaşacağımızı öngörüyorum.

Vatandaş tabii ki ittifaklar ve adaylar arasında bir seçim yapacaktır da... Seçiminin, ülkenin bölünmez bütünlüğünü tartışmaya açmasına, devlet idaresinin siyasi pazarlıklarla malûl edilmesine, ara dönem belirsizliğine geçit vermeyecektir.

Derseniz ki, "Ya Meclis?"

İşte orası hassas. Bence, "Çok renkli, çok yönlü, çok fazla uzlaşma arayışı isteyen, temsil kabiliyeti yüksek bir parlamento bileşimi" bizleri bekliyor.

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