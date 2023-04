Okan Müderrisoğlu yazdı: Kıl payı değil açık ara seçim!

GAZETECİNİN ÖLÜMÜNE DAİR...

Her ölümde acı, her ölümde ibret, her ölümde ebedi hayata açılan kapı vardır.

Fakat...

Gazetecinin ölümü bir başka hüzünlüdür. Çoğu zaman bir tarafı eksik ve gariptir. Hele ki kamuoyu önünde değil de daha çok işin mutfağında iseniz...

Sağlığınızı, ailenizi, dostlarınızı ihmal etmenizi neredeyse sıradanlaştıran bu meslek, manevi hazzıyla yapılır. Özveri, sabır, dayanıklılık, dirayet, tutarlılık ve güvenirlik gerektirir. Hemen herkes, size ilişkin bilgi sahibi olmadan fikir sahibidir de içinizde kopan fırtınalar, yıllar sonra artçı şokları ile gelir sizi bulur.

Tanınırlık, kimilerine göre güzeldir de gazeteci aslında halkın içinden, samimi ve büyük bir parçadır. İdealleri ve haysiyeti için yaşar... Ve Yazı İşleri Müdürümüz Şaban Arslan'ın bir ramazan akşamı, görevinin başında iken aramızdan ayrılması gibi bu dünyadan göçüp gider.

Ateş, düştüğü yeri yakar.

Gazetede hayat devam eder.

Şaban Arslan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Hayat işte...

"Bir an öncesi ile bir an sonrası arasındaki fark!"