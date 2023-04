Türk siyasi tarihi böyle ucuz numara görmedi: Özür dilemek yerine Meclis’te mermi fırlattı

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

6'lı Masa'dan kalktıktan sonra CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık dayatmasına teslim olarak benzemezler ittifakına geri dönen Meral Akşener, kendisinin ve partisinin oy ve itibar kaybını durdurmaya çalıştıkça daha da batıyor. İpe sapa gelmez polemiklerle, hiçbir gerçekliğe dayanmayan senaryolarla, oyları baraj altına indiği söylenen İyi Parti için kurtuluş yolu arayan Akşener, bir hırsız kovalamacası sırasında partinin İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşun üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışıyor. Emniyetteki tüm kayıtlara rağmen partisine saldırı yapıldığı yalanını sürdüren, üstüne Başkan Erdoğan'a iftiralar atan Akşener yine sınır tanımadı. Erdoğan'ın "Gerçekler ortaya çıktı, özür dile de görelim bakalım" çağrısına özürle karşılık vermesi beklenen Akşener dün TBMM'deki grup toplantısında kürsüye getirdiği mermileri etrafa fırlatarak yaptığı garip konuşmayla ekran başındaki milyonları dahi utandırdı. Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın özür çağrısını "Hadi ordan be" diyerek siyasi edep sınırlarını aşan bir üslupla cevaplayan Akşener'in "Ömer Halisdemir korktu mu? Şimdi bizi bu kurşun mu sindirecek? Eren Bülbül'ler, Yasin Börü'ler, Aybüke öğretmenler vazgeçti mi?" diyerek ortağı CHP'nin işbirlikçileri FETÖ ve PKK'nın katlettiği şehitlerimizin adını ağzına alması "Pişkinliğin bu kadarına da pes" dedirtti.Akşener'ın grup toplantısında mermileri yere atarken yaptığı garip hareketler akıllara ünlü et restoranı zinciri sahibi Nusret'in dünyaya mal olmuş tuzlama hareketini getirdi. Twitter'da 'Nusret'in et tuzlaması gibi Akşener de asılsız iddialara dayandırdığı yalanlarını tuzluyor' yorumları yapıldı.Gazi Meclis, mermilerin, silahın değil,sözün, fikrin yeridir. Gazi Meclis'inmekânları darbe dönemleri dışındamermilerin, silahların mekânı olmamıştır;asla olmayacaktır.Akşener'in kullandığı üslup son yıllardakien niteliksiz, en yakışıksız konuşmaolmuştur. Kılıçdaroğlu da tebriketmiş ve bu niteliksizliğe çifte destekolmuş. Kendi partilerini yönetemeyenler,kimseye devlet adamlığıkonusunda ders veremez."TürkiyeCumhuriyeti Devleti'ni yıkacağız"diyen Kandil miyavladığı zaman bunlardanbir tepki geliyor mu? Terörörgütü "Biz size destek veriyoruz"diyor, herhangi bir kükreme içine girmiyorlar.Onlara diyemedikleri laflarıCumhurbaşkanımıza söylüyorlar.Cumhurbaşkanımıza söylediklerininonda birini bunlara söyleyemiyorlar.MHPMeclis kürsüsündekurşun saçmak millete hakaret, tehdittir.Aynı zamanda korkunun alameti, akıl veizan kaybının farikasıdır. Attığın kurşunlardanürken, İP'lik yumağına dönsün.Akşener'ın Meclis'te yaptığı rezil şova vatandaşlar da büyük tepki gösterdi. İşte o tweet'lerden bazıları:Keşke aynı tepkileri şehit yakınının bacısına küfreden Lütfü Türkkan için de verseydiniz.Milletin Meclisi'nde millete mermi şov yapma. Varsa cesaretin, birlikte özerklik pazarlığı yaptığın HDP'ye fırlat o mermileri.Tükenmişlik sendromu yaşıyor.Rezene çayı da kesmez, iyi görünmüyor.