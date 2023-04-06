Türk siyasi tarihi böyle ucuz numara görmedi: Özür dilemek yerine Meclis’te mermi fırlattı

6'lı Masa'dan kalktıktan sonra CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık dayatmasına teslim olarak benzemezler ittifakına geri dönen Meral Akşener, kendisinin ve partisinin oy ve itibar kaybını durdurmaya çalıştıkça daha da batıyor. İpe sapa gelmez polemiklerle, hiçbir gerçekliğe dayanmayan senaryolarla, oyları baraj altına indiği söylenen İyi Parti için kurtuluş yolu arayan Akşener, bir hırsız kovalamacası sırasında partinin İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet eden kurşun üzerinden siyasi rant devşirmeye çalışıyor. Emniyetteki tüm kayıtlara rağmen partisine saldırı yapıldığı yalanını sürdüren, üstüne Başkan Erdoğan'a iftiralar atan Akşener yine sınır tanımadı. Erdoğan'ın "Gerçekler ortaya çıktı, özür dile de görelim bakalım" çağrısına özürle karşılık vermesi beklenen Akşener dün TBMM'deki grup toplantısında kürsüye getirdiği mermileri etrafa fırlatarak yaptığı garip konuşmayla ekran başındaki milyonları dahi utandırdı. Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın özür çağrısını "Hadi ordan be" diyerek siyasi edep sınırlarını aşan bir üslupla cevaplayan Akşener'in "Ömer Halisdemir korktu mu? Şimdi bizi bu kurşun mu sindirecek? Eren Bülbül'ler, Yasin Börü'ler, Aybüke öğretmenler vazgeçti mi?" diyerek ortağı CHP'nin işbirlikçileri FETÖ ve PKK'nın katlettiği şehitlerimizin adını ağzına alması "Pişkinliğin bu kadarına da pes" dedirtti.
MERMİYLE YALAN TUZLADI
Akşener'ın grup toplantısında mermileri yere atarken yaptığı garip hareketler akıllara ünlü et restoranı zinciri sahibi Nusret'in dünyaya mal olmuş tuzlama hareketini getirdi. Twitter'da 'Nusret'in et tuzlaması gibi Akşener de asılsız iddialara dayandırdığı yalanlarını tuzluyor' yorumları yapıldı.
TEPKİLER ÇIĞ GİBİ
GAZİ MECLİS SİLAHIN DEĞİL SÖZÜN, FİKRİN YERİDİR!
TBMM Başkanı Mustafa Şentop:
Gazi Meclis, mermilerin, silahın değil,
sözün, fikrin yeridir. Gazi Meclis'in
mekânları darbe dönemleri dışında
mermilerin, silahların mekânı olmamıştır;
asla olmayacaktır.
KANDİL MİYAVLADIĞINDA KÜKREMiYORSUNUZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
Akşener'in kullandığı üslup son yıllardaki
en niteliksiz, en yakışıksız konuşma
olmuştur. Kılıçdaroğlu da tebrik
etmiş ve bu niteliksizliğe çifte destek
olmuş. Kendi partilerini yönetemeyenler,
kimseye devlet adamlığı
konusunda ders veremez.
"Türkiye
Cumhuriyeti Devleti'ni yıkacağız"
diyen Kandil miyavladığı zaman bunlardan
bir tepki geliyor mu? Terör
örgütü "Biz size destek veriyoruz"
diyor, herhangi bir kükreme içine girmiyorlar.
Onlara diyemedikleri lafları
Cumhurbaşkanımıza söylüyorlar.
Cumhurbaşkanımıza söylediklerinin
onda birini bunlara söyleyemiyorlar.
KORKUNUN ALAMETİ, AKIL VE İZAN KAYBININ FARİKASI
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter:
Meclis kürsüsünde
kurşun saçmak millete hakaret, tehdittir.
Aynı zamanda korkunun alameti, akıl ve
izan kaybının farikasıdır. Attığın kurşunlardan
ürken, İP'lik yumağına dönsün.
O MERMİLERİ PKK'YLA İŞ TUTANLARA FIRLAT
Akşener'ın Meclis'te yaptığı rezil şova vatandaşlar da büyük tepki gösterdi. İşte o tweet'lerden bazıları:
Keşke aynı tepkileri şehit yakınının bacısına küfreden Lütfü Türkkan için de verseydiniz.
Milletin Meclisi'nde millete mermi şov yapma. Varsa cesaretin, birlikte özerklik pazarlığı yaptığın HDP'ye fırlat o mermileri.
Tükenmişlik sendromu yaşıyor.
Rezene çayı da kesmez, iyi görünmüyor.